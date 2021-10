"Ce n'est pas à cause de moi" : Jean-Baptiste Maunier frustré par son élimination de Danse avec les stars

Tout va très vite dans Danse avec les stars et les émotions - bonnes comme mauvaises - se mélangent. Jean-Baptiste Maunier l'a constaté à son grand regret lors du dernier prime en direct, diffusé vendredi 8 octobre. Le comédien et sa partenaire de danse, Inès Vandamme, ont malheureusement été éliminés, faute d'avoir été sauvés par le public et le jury. C'est donc avec une pointe de déception que Jean-Baptiste Maunier a quitté l'aventure. Une sortie précipitée qu'il n'a pas forcément comprise.

"On ne comprend jamais vraiment son élimination... J'étais en net progrès et même les juges me l'avaient dit. Ils ont souligné mon énergie et mon sourire. Dans ma tête je me disais que c'était vers ça que je devais tendre. C'est une compétition donc on sait qu'on va être éliminé à un moment donné mais on a jamais envie de l'accepter sur le moment. Ce n'est pas à cause de moi, je n'ai pas eu les plus mauvaises notes. Des choix ont été faits et je les respecte mais c'est une frustration. L'herbe m'a été coupée sous le pied", a-t-il réagi auprès de Télé Star, bien qu'il reconnaisse que cette année, "le niveau est élevé".

Jean-Baptiste Maunier garde malgré tout un très bon souvenir de son aventure. Il est même fier des barrières qu'il est parvenu à surmonter ces dernières semaines. "Danser m'a permis de libérer une certaine forme de timidité. Alors qu'avant je n'avais pas trop envie de montrer ça, maintenant je peux plus oser", se réjouit-il.

Le comédien révélé dans Les Choristes est également très heureux de retrouver son quotidien auprès de sa compagne Léa et leur fils Ezra (2 ans), lesquels ont fêté leurs retrouvailles comme il se doit. "Elle est très fière. Elle m'a dit que j'étais courageux. Après tout on était très heureux de se retrouver avec notre fils", a-t-il conclu. Et c'est bien l'essentiel.