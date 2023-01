"Ce n'est pas égoïste" : Adriana Karembeu séparée d'Aram Ohanian, elle poste un message lourd de sens

C'est un message explicite qu'a publié Adriana Karembeu sur son compte Instagram, lundi 2 janvier 2023. L'acolyte de Michel Cymes a partagé une photo représentant des fleurs sur laquelle on peut lire : "It is not selfish to do what is best for you", ce qui pourrait se traduire par : "Ce n'est pas égoïste de faire ce qu'il y a de mieux pour vous". "So true" ("Tellement vrai" en français), a-t-elle écrit dans la légende de son post, alors qu'elle a également partagé ce cliché dans sa story.

Une phrase lourde de sens, qui laisse fortement à penser qu'elle parle ici de sa récente rupture avec Aram Ohanian, le père de sa fille Nina, avec qui elle partageait sa vie depuis plusieurs années. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble ... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimé... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", annonçait-elle tout récemment à sa communauté sur le réseau social.