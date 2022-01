"Ce qui est terrible, c'est..." : Alexandra Lamy évoque son succès, embarrassant pour sa soeur à ses débuts

Quand vous démarrez dans le show business avec le même patronyme que la star de la famille, vous êtes alors très vite attendu au tournant... Alexandra Lamy en a témoigné sur le plateau de l'émission En Aparté, le 23 décembre 2021, évoquant les débuts de sa soeur Audrey, alors qu'elle-même était déjà devenue connue grâce au petit écran dans la série Un gars, une fille.

Avec leurs dix années d'écart, Alexandra Lamy (50 ans) et Audrey Lamy (40 ans) ont chacune eu le temps de s'installer tranquillement dans le métier. Et toutes deux ont rencontré le succès ! "On a un parcours qui est quand même assez dingue. Quand on lui a proposé Scènes de ménages [série lancée en 2009 sur M6, NDLR], alors que moi j'avais fait Un gars, une fille elle m'a dit : 'Qu'est-ce que je fais ? Tu crois que je devrais le faire ?' Moi je lui ai dit : 'Il faut arrêter d'écouter les gens.' Si on écoute tout le monde, on ne fait rien. Tu es une bonne actrice, fais-le, ça va te donner une popularité", a ainsi confié Alexandra Lamy.

Mais la populaire comédienne, actuellement à l'affiche du film Le Test au cinéma, a reconnu que pour sa soeur Audrey - dont elle jure qu'elle est "une très très grande actrice" - cela aurait pu ne pas marcher aussi bien que pour elle. "C'est un avantage et un énorme inconvénient d'être la fille de ou la soeur de... Le problème qu'il y a, c'est que les gens pensent qu'on aide. Mais non. D'abord, je ne vais pas aller voir un producteur en lui disant : 'Dis donc, tu ne veux pas mettre 4 millions sur ma soeur ? Bon elle est nulle, mais c'est pour monter un film.' Ça, ça n'existe pas. C'est surtout que ce qui est terrible, c'est qu'on a le droit à une seule chance. Quand elle va passer un casting, on va dire c'est la soeur d'Alexandra Lamy. 'Attends, on va voir !' Comme ma fille, je dis la même chose pour ma fille [Chloé Jouannet, NDLR]. Donc si elle est super, on va dire 'Ah ben super'. Par contre, si elle n'est pas bonne, elle a le droit qu'à une seule chance. Parfois, nous on a raté des castings mais on a le droit de revenir. Mais elle, elle ne peut pas rater un casting. Si elle le rate ça va être 'Dis donc j'ai vu la soeur d'Alexandra Lamy, laisse tomber...", a-t-elle ajouté.