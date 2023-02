"Dans le silence de la dignité" : Rachida Dati, en deuil, annonce la mort d'une proche

Dans Une ambition intime, Karine Le Marchand avait recueilli les confidences émues de son invitée Rachida Dati à propos des siens, elle qui a grandi dans une HLM de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), et très impliquée pour sa famille. L'ancienne ministre n'avait pas pu retenir ses larmes quand ses soeurs ont mis en avant le rôle de pilier qu'elle joue auprès des siens. "Si on a besoin d'elle, dans le bien ou dans le moins bien, elle est toujours là", avait ainsi déclaré l'une d'elles. Puis, la voix émue, Rachida Dati avait confié : "J'avais ce rôle-là avant le décès de maman, et il s'est accentué. Elle n'est plus là, comment je fais ma vie, sans lui parler, sans la voir. sans entendre son rire. Sans lui toucher la peau. La vie s'arrête."

L'importance de la famille, c'est une valeur qu'elle transmet à sa fille unique, bébé miracle qui est née en 2009, comme elle l'avait confié à Paris Match : "Je m'efforce de lui faire comprendre pourquoi la solidarité familiale est si importante dans la vie."