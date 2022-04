"Ecchymoses, coin de lèvre gonflé..." : L'ex-garde du corps de Johnny Depp charge Amber Heard !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

23 photos

Réussira-t-on un jour à démêler le vrai du faux entre eux ? Rien n'est moins sûr ! En procès depuis plus d'une semaine maintenant, Johnny Depp et Amber Heard voient défiler à la barre tous leurs proches qui témoignent de leur relation souvent conflictuelle et de la violence dont ils s'accusent mutuellement. Ce jeudi, c'est le garde du corps de Johnny Depp qui est venu témoigner... et il n'a pas épargné son ex-femme !