"Elle a refusé" : Ce rejet catégorique de Chiara Mastroianni à Benjamin Biolay lors de leur mariage

Le chanteur Benjamin Biolay est sur le mode confidence en plein coeur de l'été. Alors qu'il prépare son come back, deux ans après le succès du disque Grand Prix, l'artiste aujourd'hui âgé de 49 ans a évoqué plusieurs sujets avec Paris Match. Notamment son histoire d'amour avec Chiara Mastroianni.

Alors qu'il racontait les coulisses du mariage entre François Hollande et Julie Gayet - dont il était le témoin -, Benjamin Biolay a aussi offert une anecdote inédite sur son propre mariage passé avec l'actrice Chiara Mastroianni. En effet, le couple s'est marié en 2002 et, à l'époque, l'artiste avait une requête pour cette belle journée mais sa dulcinée y était opposée... "Je suis croyant. Quand je me suis marié avec Chiara, j'aurais aimé qu'on passe par l'église. Elle n'a pas voulu, donc je n'allais pas l'emmerder avec ça. Mais ça fait partie de mon existence que je suis petit", a ainsi raconté Benjamin Biolay au magazine. Finalement, les amoureux, parents d'une fille prénommée Anna (19 ans), ont divorcé en 2009.

Depuis leur rupture, Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni gardent d'excellents rapports. "Je reste assez proche de tous les gens que j'ai connus. Quand il y a eu des sentiments très forts, ça ne me semble pas du tout impossible. Avec Benjamin nous avons eu une fille ensemble, c'est un lien pour la vie. Et puis nous avons surmonté des choses", avait par exemple raconté l'actrice dans les pages de Gala.

Même son de cloche de la part du chanteur. "Ma fille, sa mère et ma belle-mère [Catherine Deneuve, ndlr] comptent plus que tout pour moi. Si j'ai réussi quelque chose, c'est ça. Avec Chiara, on se voit quotidiennement. On reste une famille", disait-il de son côté. Une famille qui compte aussi une petite fille de 3 ans, dont Benjamin Biolay a révélé tardivement l'existence et qui vit avec sa maman en Argentine. Le chanteur n'a toutefois pas donné son prénom ni dévoilé l'identité de la femme avec laquelle il est devenu père pour la deuxième fois...

Les confidences de Benjamin Biolay sont à retrouver dans le magazine Paris Match, édition du jeudi 25 août 2022.