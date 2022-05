"Elle me connait bien" : Rares confidences de Florent Pagny sur sa fille Aël, photographe "pudique"

Et il a plu au chanteur ! "Elle sait que je n'aime pas poser. Mais elle a réussi à sortir quelque chose qui me ressemble. Surtout en ce moment", a-t-il expliqué dans l'interview, continuant sur le fait que sa famille l'a porté pendant ces moments difficiles : "Ils sont là, et on relativise tout ça en famille. On ne veut pas se faire embarquer par le drame. Chez nous, on se dit qu'il y aura toujours des solutions puisqu'il y a un problème !"

Aujourd'hui, le chanteur pense à l'avenir ! Alors qu'il est encore dans l'émission The Voice, il voudrait ralentir le rythme pour enfin profiter de ses proches. "Une fois que j'aurai terminé ma dernière chimio, la sixième, je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c'est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai", annonce-t-il.

D'ailleurs, il n'a pas vraiment le choix : ses amis et sa famille lui ont fait un joli cadeau ! "Tous mes plus proches m'ont écrit un titre, mais il faut d'abord que je me remplume un peu avant de l'enregistrer car j'ai perdu du muscle. Ce serait difficile de chanter trop longtemps", conclut-il, toujours réaliste et optimiste.