"Elles vont se retrouver à la rue !" : Loana et sa mère dans une situation critique, dernières nouvelles préoccupantes

À la fin du mois de novembre 2022, Loana faisait de préoccupantes confidences lors d'une interview accordée à Public. L'ancienne gagnante de Loft Story (2001) révélait être proche de la précarité. "En tant qu'artiste, c'est difficile ! Il n'y a plus beaucoup de concerts et d'émissions de divertissement ! Aujourd'hui, je suis au RSA. Je fais quelques dédicaces sur le site Vidoleo, mais ce revenu mensuel n'est pas énorme", expliquait-elle.

Pour ne rien arranger, la mère de Loana, Violette, se trouve elle aussi en difficulté financière. "Elle ne gagne que 90 euros par semaine et on va devoir partir de chez nous après la trêve hivernale. Il faut que je la place : j'ai trouvé un foyer pour séniors pour dans quelques mois", annonçait la star de 45 ans qui ne peut par ailleurs pas se trouver un travail fixe. "Parce que je suis bipolaire. (...) Je suis bipolaire à tendance schizophrène. J'ai été diagnostiquée il y a longtemps mais j'ai fait un déni, je n'ai pas pris mes médicaments, ce genre de choses. Je me rends compte maintenant que c'est très utile. Donc en fait je suis réellement malade et considérée comme handicapée", expliquait-elle.

Elles ont arrêté de payer le loyer

Plusieurs mois plus tard, on apprend que la situation de Loana ne s'est malheureusement pas améliorée. Elle se serait même empirée selon les nouvelles informations de Public, dévoilées ce vendredi 10 mars. "Loana et sa mère Violette pourraient bien être expulsées de la maison où elles habitent à Vence, dans le sud de la France", annoncent nos confrères. Et pour une source proche d'en dire plus : "Elles ont arrêté de payer le loyer depuis des mois. Jusqu'ici, elles ont bénéficié de la trêve hivernale. Mais celle-ci prend fin le 31 mars et elles vont donc se retrouver à la rue !"

L'ami de Loana, Laurent Amar, un jet-setteur, a confirmé. "Je m'inquiète pour elles. J'ai peur qu'elles n'aient plus de toit si elles ne trouvent pas de solution d'ici là", a-t-il déclaré au magazine, lui qui a suivi de près les problèmes financiers de Loana. Il l'a d'ailleurs aidé plusieurs fois, "lui payant par exemple son abonnement téléphonique l'été dernier, alors qu'elle n'avait plus de quoi payer sa facture", indiquent nos confrères.