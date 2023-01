"Il me trouvait à son goût" : Hélène de Fougerolles sans fard sur sa rencontre angoissante avec Harvey Weinstein

Hélène de Fougerolles était à l'affiche du feuilleton intitulé Les disparus de la forêt noire hier soir, jeudi 12 janvier, diffusé en prime time sur la chaîne TF1. Si dans cette mini-série le personnage campé par l'actrice française de 49 ans, nommé Camille Hartmann, évoque les violences faites aux femmes, son interprète a décidé d'en faire de même dans la réalité.

Ainsi Hélène de Fougerolles, aujourd'hui célibataire et qui n'est autre que l'ex d'un millionnaire star d'une émission sur M6, a accordé une interview à nos confrères de Télé-Loisirs et a répondu à toutes les questions sur ce sujet. "En tant que comédienne, j'ai tellement joué de ma séduction, que je ne peux pas arriver le poing levé contre les hommes. J'étais bien contente d'être désirable et désirée. Ceci dit, si j'ai eu la chance de ne jamais avoir été agressée, je suis consciente que ces violences existent et heureuse de dire ma solidarité aux victimes à travers cette fiction. Je les entends et je les soutiens", débute la comédienne.

Et si l'actrice n'a, heureusement pour elle, jamais eu à subir de telles violences, elle s'est parfois retrouvée dans des situations embarrassantes. Ce fût le cas avec plusieurs professionnels qui ont essayé d'obtenir ses faveurs, à commencer par le plus connu et problématique de tous : Harvey Weinstein.

En un regard, il m'a laissé entendre qu'il me trouvait à son goût

"Quand j'ai rencontré Harvey Weinstein, par exemple, je n'y suis pas allée en jogging. En un regard, il m'a laissé entendre qu'il me trouvait à son goût et que, si j'avais envie, c'était possible d'aller plus loin. Mais comme avec beaucoup d'autres ! Je lui ai fait comprendre que je n'étais pas venue pour ça : merci et au revoir ! Ce qui n'enlève rien aux choses horribles qui sont arrivées avec d'autres comédiennes", confie-t-elle.

Et quand on connaît l'homme en question, c'est ce qui s'appelle l'échapper belle. Rappelons s'il est nécessaire qu'Harvey Weinstein a été accusé de violences sexuelles par une centaine de femmes au cours des dernières années et que ses agissements ont déclenché le mouvement social #MeToo. Le 11 mars 2020, le célèbre et puissant producteur américain a été une première fois condamné pour des faits de viol, agression et harcèlement sexuel, à 23 ans de prison ferme. Un second procès se tient actuellement et Harvey Weinstein sera fixé sur sa nouvelle peine le 23 février prochain. Il encourt une peine allant jusqu'à 140 ans de prison, en plus de sa première condamnation.