"Il n'a pas voulu de moi" : Clémentine Célarié amoureuse d'un célèbre chanteur, un amour impossible

C'est une actrice qui n'a jamais vraiment eu la réputation d'avoir la langue dans sa poche ! Engagée dans de nombreux combats, dont celui contre le SIDA, Clémentine Célarié a toujours été franche et honnête auprès de ses fans comme auprès des journalistes. A 65 ans, qu'elle fête ce mercredi 12 octobre, elle n'a pas caché grand-chose, notamment son amour passé pour l'un de ses amis... qui n'a jamais répondu à ses avances !

Un ami très connu, d'ailleurs : l'acteur et chanteur Michel Jonasz ! Partenaires de jeu dans la série Lebowitz contre Lebowitz, tous les deux se connaissent depuis très longtemps et sont très proches. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que l'interprète de La Boite de Jazz n'a jamais voulu être en couple avec la comédienne, comme elle l'avait révélé dans C à vous en 2018.

"Moi, j'étais amoureuse de Michel à un moment donné. Mais il n'a pas voulu de moi. On est restés amis, c'est mieux !", avait-elle révélé à l'époque, faisant rire les chroniqueurs et concluant : "Je tombe amoureuse assez facilement". Son ami avait alors répondu, lui aussi avec beaucoup d'humour mais surtout pas mal de fierté : "C'est vraiment elle, elle est libre, elle a horreur des conventions, des habitudes... Elle est franche, elle est libre."

Pas question de romance entre eux, donc, mais une grande amitié qui a laissé la place aux autres aventures amoureuses de l'actrice et notamment celle vécue avec le père de son fils aîné, Abraham (37 ans), le musicien malien Henri Diallo. Un premier enfant qui est lui aussi dans le monde artistique désormais, puisqu'il est musicien et, depuis peu, metteur en scène.

Avant, je tombais amoureuse facilement

Clémentine Célarié est également mère de deux autres enfants, Gustave et Balthazar (32 et 30 ans), nés de son amour pour le réalisateur belge Christophe Reichert. En 2019, elle avait confié être "amoureuse mais pas mariée". "Avant, je tombais amoureuse facilement. Il y a tomber amoureux et aimer. Il faut que ce soit une reconnaissance permanente et ça peut être épuisant", avait-elle détaillée, aujourd'hui apaisée après le suicide d'un autre compagnon à elle et plusieurs mois de violences conjugales.

Michel Jonasz, quant à lui, est un homme secret ! Alors qu'il décrit si bien l'amour et le couple dans ses chansons, l'artiste n'a jamais dévoilé une seule relation amoureuse. "Je suis quelqu'un de très timide ! Je crois que je peux toucher plus par la chanson, par l'écriture, parce que j'ai le temps", avait-il expliqué sur France 5.