"Il ne changera pas !" : Adixia séparée de Simon Castaldi, elle confirme et balance sur son ex

La Villa des coeurs brisés n'a qu'à bien se tenir : deux nouveaux célibataires entrent dans le game de la télé-réalité. Il s'agit d'Adixia et de Simon Castaldi, qui sont actuellement en couple dans l'émission Les Cinquante... mais qui se sont séparés, dans la vraie vie, loin des plateaux de tournage, très loin du château du Lion. Le monde entier se doutait un peu que ces deux-là étaient sur la pente glissante. Depuis quelques temps, Adixia ne suit plus Simon sur les réseaux sociaux et elle vient de s'offrir un petit week-end à Amsterdam, aux Pays-Bas, avec son ex Jim.

Plus aucune place pour le mystère. Puisque certains n'avaient pas encore compris qu'Adixia n'était plus du tout avec Simon Castaldi, elle a tenu à mettre les choses aux clairs sur les réseaux sociaux. Son statut sentimental actuel ? "Célibataire et à jamais, explique-t-elle. Ma priorité en ce moment c'est moi. En général, la femme croit qu'il va changer, mais il ne changera pas, et l'homme fait des erreurs en croyant qu'elle ne partira jamais, mais elle partira." Un retour de flamme serait-il possible, malgré le foudres fracassantes de la DJ nordiste ? Qui sait. Sur son compte Instagram, le fils de Benjamin Castaldi a pris grand soin de laisser en ligne toutes les photographies qu'il avait postées en référence à sa chérie, ainsi que chacune de ses déclarations d'amour, rédigées en son honneur.

On peut tromper mille personne une fois... mais on ne peut pas tromper mille fois une personne. Simon Castaldi a pourtant tenté de relever le challenge. Connu pour ses écarts de conduite, le jeune homme avait notamment été ouvertement infidèle, dans l'émission Le reste du monde, en cédant aux charmants atouts de Virginie Conte. De retour à la télévision dans Les Cinquante, il a avoué à tout le monde qu'il trouvait Cynthia très à son goût. Alors qu'il avait déjà perdu la confiance d'Adixia. Entre des "coups de folie", des "cap ou pas cap" et des éliminations très tendues, le candidat n'hésite pourtant pas à partir "en campagne" pour sauver sa douce, ni même à trahir ses plus fidèles alliés dans l'espoir de mener "sa femme" en finale. Mais ces efforts-là n'ont, semble-t-il, pas été suffisants.