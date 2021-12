"Il y avait du verre partout" : Julia Paredes victime d'une grosse galère qui l'a menée au commissariat

La journée du 30 novembre ne s'est pas déroulée comme Julia Paredes l'espérait. Alors qu'elle pensait rentrer tranquillement chez elle après avoir fait quelques courses, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a eu une mauvaise surprise, comme elle l'a confié sur Snapchat.

En arrivant au parking du centre commercial, Julia Paredes a constaté que sa voiture avait été enfoncée. Comme on peut le voir avec une photo qu'elle a partagée, l'arrière de son véhicule est complètement saccagé. "En début d'après-midi, je suis allée au Mall pour faire des petites courses. Et quand je reviens au parking, je vois la voiture qui est avancée et plein de monde autour. J'ai vu que l'arrière de ma voiture était enfoncée, par terre, et la voiture d'à côté aussi. En fait c'est la voiture qui était garée derrière moi. La nana a voulu reculer et elle a dit qu'il y avait de l'huile de moteur qui coulait, elle ne pouvait donc plus freiner. Elle a glissé et a enfoncé ma voiture. (...) Je ne peux plus ouvrir le coffre parce qu'il est complètement enfoncé, les phares sont par terre, il y avait du verre partout. Grosse grosse grosse galère", a confié l'épouse de Maxime Parisi.

Julia Paredes a ensuite dû retourner dans le Mall afin de donner sa version des faits et pour visionner les images. Mais avant cela, elle a dû attendre près de trois heures. Et elle devait en plus se rendre ensuite au commissariat, un nouvel imprévu qui ne l'arrangeait pas du tout. "Maxime s'occupait de Vittorio et il m'a dit que mon bébé ne pouvait plus attendre le sein. Ca faisait quand même cinq heures. J'ai dit que je ne pouvais pas, qu'il fallait que je rentre parce que mon bébé avait faim. En plus je l'ai entendu pleurer quand j'ai appelé Maxime, donc j'avais envie de pleurer", a poursuivi la maman de Vittorio (5 mois) et Luna (4 ans). Elle est donc partie, mais a vite été rappelée pour aller parler à la police. La jeune femme n'a eu d'autre choix que de s'y rendre, auquel cas, elle aurait été jugée fautive. Après s'être occupée de ses enfants, elle s'est donc une fois de plus absentée et n'est rentrée chez elle que vers 22h30-23h. Une journée où elle aurait mieux fait de rester bien au chaud dans son lit en somme.