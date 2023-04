"Ils ont cru que..." : Leïla Bekhti, ce que ses 3 enfants n'ont toujours pas compris... et c'est tant mieux !

Tout le monde chante le Wop bop a loo lop de Little Richard depuis le passage très remarqué de Leïla Bekhti dans la 3e saison de l'émission LOL : Qui rit sort ! Pour autant, la comédienne poursuit sa carrière au cinéma avec beaucoup de rigueur. Elle est actuellement à l'affiche du film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry et sera, dans quelques jours, au programme de toutes les salles dans C'est mon homme, le tout premier film de Guillaume Bureau. On pourrait croire qu'à l'école, ses trois enfants sont de véritables stars. Que nenni.

Ils sont trop petits pour s'en rendre compte

Leïla Bekhti et Tahar Rahim sont parents de trois enfants dont ils parlent très peu, qui sont nés en 2017, en 2020 et en 2021. Ils grandissent chacun bien loin du star system, et n'ont même aucune idée de la profession qu'exercent papa et maman. "Ils sont trop petits pour s'en rendre compte, assure-t-elle dans les pages de Madame Figaro. La télévision n'est pas allumée à la maison, nous n'achetons pas les magazines où nous sommes en couverture et on ne regarde pas non plus les films dans lesquels on joue... La seule fois où j'ai montré un dessin animé dans lequel je prête ma voix à mes enfants [En route, NDLR.], ils ont cru que je l'avais enregistré rien que pour eux."

Mariés depuis l'année 2010, Leïla Bekhti et Tahar Rahim forment l'un des couples les plus glamours, et les plus discrets de France. Ils n'ont, d'ailleurs, jamais vraiment révélé le prénom de leurs enfants - tout juste sait-on que leur aîné est baptisé Souleiman. "Quand j'ai rencontré Tahar, je n'ai pas rencontré un comédien, j'ai rencontré un homme bien, rappelle l'actrice de 39 ans. En ce qui concerne le travail, Tahar est un acteur très exigeant, donc son avis m'importe, et on s'est toujours dit les choses franchement. Mais évidemment on ne parle pas que de cinéma, et malgré nos différences nous avons des fondamentaux en commun."

Retrouvez l'interview intégrale de Leïla Bekhti dans le magazine Madame Figaro du 31 mars 2023.