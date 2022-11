"J'ai connu des moments noirs" : Matt Pokora de retour, confidences cash sur ce qui lui fait "le plus peur"

Eloigné de ses petits princes, de sa belle-fille et de son épouse, rencontré en 2017 à Saint-Tropez, Matt Pokora sait cependant aujourd'hui que sa famille est la chose la plus importante. "Mes enfants sont devenus ma priorité absolue", a-t-il d'ailleurs confirmé il y a quelques jours à Soir Mag, en précisant : "Quand il s'agit de mes enfants, je pars au quart de tour. Il m'a fallu du temps pour accepter cette nouvelle vulnérabilité. Ça veut dire montrer ses sentiments, ses failles, ce n'est pas vraiment facile".

Mais cela ne l'empêche pas de penser au public qu'il va enfin retrouver l'an prochain après plusieurs années sans avoir fait le show. Et cela l'enchante, même s'il n'oublie pas que tout n'a pas toujours été facile ces dernières années. "J'ai connu des moments noirs dans ma carrière mais j'y ai toujours vu une lueur d'espoir", explique l'ex-gagnant et juré de Danse avec les Stars, qui a toujours su se relever.

"Il n'y a qu'une chose qui me fasse peur..."

D'ailleurs, il l'avoue aujourd'hui dans la même interview : "Les chiffres, je m'en fiche. L'important, c'est de laisser derrière moi toute la négativité de ces deux dernières années, de finir sur scène et d'enfin retrouver mon public".

Abordant la suite de sa carrière et la sortie de son nouvel opus avec "beaucoup de sérénité", le chanteur confie sa vraie crainte : qu'on ne se souvienne plus de lui. "Il n'y a qu'une chose qui me fasse vraiment peur dans la vie, c'est l'oubli", confie-t-il avec honnêteté. Mais il semble qu'il ait la formule pour rester dans la mémoire des Français : "traiter son public comme une femme, essayer de le surprendre", comme il l'avait confié lors de son passage dans la Star Academy. Et ca marche plutôt très bien !