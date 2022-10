"J'ai dû rentrer chez maman" : Bilal Hassani au plus mal, il fait d'inquiétantes révélations

Le mois dernier, Bilal Hassani avait ouvert son coeur à une autre confession douloureuse. Dans Sept à Huit, il s'était confié sur le viol dont il a été victime il y a trois ans. "C'est quelque chose qui me hante depuis 2019" avait déclaré celui qui se confiait sur son coming out l'an passé, révélant avoir été "sous l'influence d'une substance" qu'il n'avait pas "voulu prendre". Bilal Hassani fait attention à toutes les déclarations qu'il fait, victime de messages parfois haineux.

Face à ces douleurs, Bilal Hassani peut compter sur le soutien sans faille de sa maman, mais aussi sur... une émission de télévision. "Danse avec les stars m'a permis de me remettre sur pattes, de retrouver une rigueur et une discipline quotidienne qui n'allait pas me sortir d'une routine. À partir de ce moment-là, je me suis dit : 'OK, c'est ton rêve depuis que t'es tout petit, donc on va essayer de se reconnecter au Bilal qui avait cinq ans'," déclare celui qui est passé de candidat à juré de l'émission. Peut-être a-t-il aussi à ses côtés Cassem Jebrouni, qui était jusqu'aux dernières nouvelles son ex-compagnon, mais avec qui il s'est montré proche durant la Fashion Week parisienne.