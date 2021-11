"J'ai pris un peu cher" : Coumba (Koh-Lanta) victime d'un accident, elle montre ses blessures...

Coumba aura réussi à passer des jours et des jours sur une île déserte sans manger à sa faim et en multipliant les épreuves sportives dans Koh-Lanta, mais c'est finalement en France qu'elle a réussi à se blesser ! En effet, ce samedi 20 novembre 2021, la candidate emblématique du programme de survie de TF1 a confié avoir fait une bien mauvaise chute à vélo lors d'une balade d'une grande intensité.

"Je viens de rentrer de ma sortie vélo et je vous avoue que les 25 derniers kilomètres, ça a été très difficile parce que je suis tombée et il a bien fallu rentrer. Et du coup, j'ai pris un petit peu cher au niveau de la hanche et puis du coude mais ça va, plus de peur que de mal", a-t-elle expliqué en story Instagram avant de dévoiler en images ses blessures importantes, une au ventre, une autre au bras et encore une autre au tibia (voir notre diaporama). "J'espère que je n'ai rien de cassé. Je vais attendre à froid, voir ce que ça donne", a-t-elle poursuivi. Et de relativiser : "Tous les ans, je tombe au moins une fois." Nul doute que Coumba se remettra très vite sur pieds pour reprendre ses activités sportives.

Une saison Koh-Lanta sous haute tension

Rappelons que l'aventurière de 38 ans était cette année au casting de l'édition All Stars de Koh-Lanta, toujours en diffusion. Après quelques semaines de compétition, Coumba a fini par se faire éliminer, non pas sous les critiques. En effet, la candidate a été vivement attaquée toute la saison et pointée du doigt pour un comportement jugé "agressif". La jeune femme s'est même retrouvée menacée de mort par certains internautes et annonçait alors sa décision de porter plainte.

"Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes choix, mon comportement etc. Mais de là à m'insulter quotidiennement ... Bref, je ne laisserai plus passer à partir de ce jour ! Mes chers, une injure publique est réprimée par la loi de 1881 (article 33), qui la punit d'une amende de 12 000 euros. La cyber police retrouve même les créateurs de faux-comptes. (...) Rendez-vous au tribunal", assurait-elle.