"J'ai tout essayé... rien n'y faisait" : Maxime Dereymez sans tabou sur les retouches opérées sur son physique

Maxime Dereymez est actuellement en tournée dans toute la France, et même à l'étranger, avec sa troupe D'pendanse, dont est notamment membre Denitsa Ikonomova. À cette occasion l'ex-danseur phare de Danse avec les stars était l'invité de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan (C8).

Et en abordant l'âge de Maxime Dereymez (40 ans), l'animateur a cru comprendre qu'il craignait le temps qui passe. Il s'agit là d'une demi-vérité car l'expert en danse de salon dit "assumer de plus en plus" le fait de vieillir. Pour cela, il s'aide tout de même de quelques interventions esthétiques comme il l'a reconnu. "J'ai fait des retouches avec les cheveux, je pense que ce n'est pas un secret. C'est une méthode qui est super. J'avais des cheveux mais je trouvais que c'était un peu clairsemé, une clinique m'a proposé et j'ai eu l'opportunité de le faire. Je ne regrette pas du tout ! Il y a 90% des hommes qui perdent leurs cheveux à partir de 30 ans et il y a une technique qui permet de camoufler tout ça", a-t-il expliqué.

Mais Maxime Dereymez ne s'est pas contenté de cette intervention. En effet, il a également retouché son visage. "J'ai fait les poches, c'est les paupières inférieures. J'ai fait enlever la graisse", a-t-il admis. Et pour cause, le danseur souffrait d'un complexe depuis toujours, lequel l'a poussé à tester des techniques toutes plus folles les unes que les autres. "J'avais essayé la crème pour les hémorroïdes, la cuillère dans le congélateur, j'ai tout essayé... rien n'y faisait", s'est-il amusé à raconter.

Vous pouvez perdre votre oeil

En 2021, lors de sa dernière saison de Danse avec les stars, Maxime Dereymez a par ailleurs été plusieurs fois hospitalisé. Mais cette fois, ce n'était pas de son fait. Il souffrait en effet d'une grave infection à l'oeil appelée kératite, une maladie ophtalmique pouvant causer divers troubles de la vision très handicapants. "Vous pouvez perdre votre oeil", lui avait-on appris à l'époque. Maxime Dereymez avait alors été placé sous traitements, ce qui lui avait permis d'assurer le show dans l'émission, une seule et unique fois ceci-dit étant donné qu'avec sa partenaire Lââm, ils s'étaient fait éliminer au premier prime.