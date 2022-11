"J'ai un bébé, ça me suffit" : Benoît Paire en dit plus sur sa situation amoureuse

C'est une année pour le moins particulière qu'est en train de vivre Benoît Paire et pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour le tennisman. Après des années de galère à cause de la crise sanitaire, le natif d'Avignon semblait très bien parti en début de saison avec de très belles performances à l'Open d'Australie. Malheureusement, il n'a pas vraiment réussi à poursuivre sur la même dynamique dans les mois qui ont suivi. À l'époque, le champion est en couple avec la belle Julie Bertin, une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux et connue pour avoir participé à plusieurs émissions de télé-réalité, dont 10 Couples Parfaits 3, grâce à laquelle elle s'est fait connaître.

Malheureusement, leur histoire d'amour n'aura pas survécu à l'été et fin juillet, Julie Bertin annonçait leur séparation. "Je ne suis sûrement pas une bouffonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette", avait lâché Julie Bertin pour expliquer leur rupture. Benoît Paire aurait donc été infidèle avec sa copine de l'époque, mais si cette dernière s'est longuement épanchée sur leur séparation, ce dernier s'est montré très discret sur sa vie privée ces derniers temps. Une période révolue puisqu'hier il a bien voulu répondre aux questions de ses abonnés sur Instagram et il en a dit plus sur sa situation amoureuse actuelle.

Benoît Paire célibataire, mais loin d'être seul

Très actif sur la plateforme, où il est suivi par plus de 400 000 abonnés, Benoît Paire a organisé un petit question-réponse et l'un des abonnés a été très cash en lui demandant : "T'as une amoureuse ?". Le grand copain de Gaël Monfils ne s'est pas défilé en répondant sans détour à cette question. "Non, mais bon je vais pas me jeter de la falaise", réagit-il avec humour en publiant une photo de lui devant un superbe paysage (la photo est à retrouver dans le diaporama). Après cette petite blague, le tennisman de 33 ans conclut en expliquant qu'il n'est pas vraiment seul dans sa vie. "J'ai un bébé, ça me suffit. #Ravioli", ajoute-t-il en faisant référence à son adorable chien.

Toujours aussi blagueur, Benoît Paire est toujours un coeur à prendre, mais visiblement la situation lui convient très bien !