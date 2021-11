"J'ai vraiment vraiment super mal" : Hillary Vanderosieren inquiète après son accouchement

Décidément, devenir maman d'un deuxième petit garçon n'est pas facile pour Hillary Vanderosieren. Après avoir vécu une grossesse particulièrement angoissante en raison de craintes de malformations de son bébé, la jeune femme a finalement été rassurée par des médecins avant d'accoucher le 23 novembre dernier en France. Mais quelques jours seulement après son accouchement, la candidate de Mamans & Célèbres a été très anxieuse après que les médecins aient détecté que son bébé souffrait d'un souffle au coeur et qu'il était impératif de lui faire des examens supplémentaires. Mais alors qu'elle pensait en avoir terminé avec les mauvaises nouvelles, la fiancé de Giovanni Bonamy a révélé souffrir le martyre au niveau de la poitrine.

"Je ne sais pas ce qu'il se passe j'ai mal sur tout le côté droit de ma poitrine" partage l'influenceuse sur Instagram, "Si vous êtes maman et que vous avez vécu ça, vous avez déjà eu mal ici, sur tout le côté, c'est pas dur du tout mais si vous savez dites moi. On m'a dit que ça pouvait être la montée de lait mais moi j'ai pris des cachets pour arrêter les montées de lait parce que Matteo prend des biberons. Je vais aller voir le docteur pour faire des examens et peut-être faire une échographie parce que ça m'inquiète un peu, j'ai vraiment vraiment super mal."

La maman de Milo (1 an) confie ensuite avoir peur pour ses prothèses et ressentir comme une sorte de "déchirure" au niveau de ses seins. "J'ai l'impression d'avoir une déchirure à l'intérieur c'est horrible comme sensation" ajoute-t-elle, visiblement anxieuse pour sa santé.

Parents de Milo, Hillary et Giovanni avaient annoncé la naissance de leur deuxième garçon sur Instagram le 23 novembre 2021. Après de longs mois d'hésitation, ils avaient finalement décidé le prénom de leur bébé : Mattéo. "Voilà le prénom de notre fils ! Il s'appelle Mattéo. (...) Mattéo Eric Eddy Giovanni Bonamy. Bienvenue dans la famille", avait déclaré avec fierté l'heureux papa sur les réseaux sociaux.