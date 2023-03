"J'aurais l'élégance de..." : Renaud catégorique face à son ex Romane Serda, concernant la pension alimentaire qu'il lui verse

C'est la pension alimentaire de la discorde. Invitée dans l'émission Chez Jordan du mercredi 22 mars 2023, Romane Serda n'a pas fait dans la langue de bois. La chanteuse française a rencontré Renaud en 1999. Ils se sont par la suite mariés en 2005 et ont eu un enfant ensemble, prénommé Malone et né en 2006. Leur relation s'est malheureusement soldée par un divorce en 2011. Au cours du programme, elle a ainsi insinué que la pension alimentaire versé par son son ex mari, le chanteur Renaud, était insuffisante.

"Une misère ? Non mais tout le monde se fout de ma gueule en disant : 'Mais t'es une folle, tu aurais dû demander dix fois plus'. Mais moi je ne suis pas là-dedans", a-t-elle expliqué. Le présentateur Jordan Deluxe l'a ensuite relancé : "Qu'est-ce qu'une pension pour un enfant, 2 000 euros par mois ? Un truc comme ça ?" Ce à quoi Romane Serda a répondu : "Moins". Mais le journaliste est revenu à la charge : "1 500 euros ? C'est vous qui choisissez ? Excusez-moi, je ne connais pas du tout le sujet". C'est alors que l'ancienne compagne du chanteur a déclaré : "Non, c'était des deals entre avocats quoi. Moi, je n'étais pas là-dessus. Ce n'est pas qu'on me le reproche, mais mes amis me disent " quoi ? T'es dingue, tu pourrais demander un peu plus !"

Des déclarations qui n'ont visiblement guère plu à Renaud qui a tenu à régir par le biais d'un communiqué partagé par ses avocats. "Suite aux propos tenus par mon ex épouse Romane Serda dans l'émission 'Chez Jordan' sur la chaîne C8, j'aurai l'élégance de ne pas faire état du montant réel de la pension alimentaire versée pour l'éducation et le confort de mon fils. Cependant, je réfute fermement la sous-évaluation suggérée lors de cette émission", peut-on lire.