"J'avais 22 ans" : Carole Bouquet, cette passion addictive découverte avec le célèbre père de son fils Dimitri

On connait l'amour de Carole Bouquet pour le bon vin. À tel point que l'actrice a même mis la main sur un vignoble depuis deux décennies, en étant l'heureuse propriétaire d'une maison située sur l'île de Pantelleria, entre la Sicile et la Tunisie. C'est là-bas que la maman de Dimitri Rassam et Louis Giacobetti est devenue vigneronne, une passion qui ne date pas d'hier. Et naturellement ils sont nombreux à supposer que c'est Gérard Depardieu, ancien compagnon de l'actrice de 65 ans, qui lui a transmis cet amour du vin. Pourtant, ce n'est pas le cas. Celle qui produit chaque année 5000 bouteilles de Sangue d'Oro, vin ancestral de l'île, en confiait l'origine dans les pages de Rencontres inoubliables - Vie privée, vie publique de Mireille Dumas (éd. Cherche Midi), paru en novembre 2021.

Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et l'amour du vin a commencé avant que Carole Bouquet ne partage la vie du monstre sacré du cinéma. C'est un autre homme de sa vie qui lui a refilé cette passion. "L'amour du vin a commencé avant, a révélé l'actrice. L'univers de Pantelleria est très éloigné de lui (Gérard Depardieu, ndlr), parce que c'est quelqu'un du Nord, qui aime la pluie et la Normandie, pas le Sud. Je lui ai peut-être donné un peu le goût du Sud, mais, ce n'est pas son territoire, ce n'est pas là où il se sent bien, contrairement à moi. Ce n'était pas un lieu vraiment qu'il comprenait... parce que trop austère." "L'amour du vin vient d'une découverte avec le père de mon fils aîné, Dimitri, le producteur Jean-Pierre Rassam", rétablit-elle.

J'avais 22 ans, je m'en souviens...

Carole Bouquet continue : "J'avais 22 ans, je m'en souviens... Je n'aimais pas ça, et j'ai bu un soir dans un restaurant parisien très connu, un bordeaux merveilleux. C'était d'une douceur..., fait savoir la mère de Dimitri Rassam, en couple avec Charlotte Casiraghi. Une volupté m'a envahie. Et de là, j'ai commencé à aimer le vin. Quelquefois un peu trop." L'actrice, compagne de Philippe Sereys de Rothschild, évoque ainsi son caractère excessif, si bien caché. "Contrairement à ce qu'on peut imaginer, je n'ai pas le sens de la mesure, admet-elle. Je me fatigue moi-même."