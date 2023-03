Diaporama : "J'avais 22 ans" : Carole Bouquet, cette passion addictive découverte avec le célèbre père de son fils Dimitri

1 / 26 "J'avais 22 ans" : Carole Bouquet, cette passion addictive découverte avec le célèbre père de son fils Dimitri

2 / 26 On connait l'amour de Carole Bouquet pour le bon vin. Carole Bouquet. © BestImage, NIZON / BESTIMAGE

3 / 26 À tel point que l'actrice a même mis la main sur un vignoble depuis deux décennies, en étant l'heureuse propriétaire d'une maison située sur l'île de Pantelleria, entre la Sicile et la Tunisie. Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, la princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, Carole Bouquet, Charlotte Casiraghi et son compagnon Dimitri Rassam, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo, la princesse Alexandra de Hanovre - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage

4 / 26 C'est là-bas que la maman de Dimitri Rassam et Louis Giacobetti est devenue vigneronne, une passion qui ne date pas d'hier. Carole Bouquet et Gérard Depardieu à Cannes en 1989 © BestImage, RINDOFF-GARCIA / BESTIMAGE

5 / 26 Et naturellement ils sont nombreux à supposer que c'est Gérard Depardieu, ancien compagnon de l'actrice de 65 ans, qui a transmis cet amour du vin à celle-ci. Jean-Pierre Rassam et Arielle Dombasle à Cannes en 1979 © BestImage, ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE

6 / 26 Pourtant, ce n'est pas le cas. Celle qui produit chaque année 5000 bouteilles de Sangue d'Oro, vin ancestral de l'île, en confiait l'origine dans les pages de Rencontres inoubliables - Vie privée, vie publique de Mireille Dumas (éd. Cherche Midi), paru en novembre 2021. Mireille Dumas - Rencontres inoubliables - Vie privée, vie publique (éd. Cherche midi) © Cherche Midi

7 / 26 Carole Bouquet - Présentation du vin Sangue d'Oro de Carole Bouquet lors d'un évènement Jaeger Lecoultre au restaurant Filippo La Mantia de l'hôtel Majestic à Rome. © BestImage, SGP / BESTIMAGE

8 / 26 Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Jean-Pierre Rassam sortant de chez Régine's © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

9 / 26 Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, la princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, Carole Bouquet, Charlotte Casiraghi et son compagnon Dimitri Rassam, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo, la princesse Alexandra de Hanovre - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

10 / 26 Carole Bouquet en 1985 © BestImage, ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE

11 / 26 Archives - Carole Bouquet 2009 © BestImage

12 / 26 Cariole Bouquet et Gérard Depardieu en 1989 © BestImage, ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE

13 / 26 Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, la princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, Carole Bouquet, Charlotte Casiraghi et son compagnon Dimitri Rassam, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo, la princesse Alexandra de Hanovre - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

14 / 26 Carole Bouquet en 1989 © BestImage, ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE

15 / 26 Carole Bouquet - Front Row au deuxième défilé de mode Haute-Couture Chanel au Grand Palais Éphémère lors de la Fashion Week Printemps-été 2023 de Paris, France, le 24 janvier 2023. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

16 / 26 Archives - Carole Bouquet © BestImage

17 / 26 Carole Bouquet et Dimitri Rassam © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

18 / 26 Exclusif - Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild - People au spectacle "Cabaret" lors de la soirée de réouverture du Lido à Paris le 1er décembre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

19 / 26 Carole Bouquet et ses fils Dimitri et Louis © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

20 / 26 Carole Bouquet et son fils aîné Dimitri Rassam à Cannes © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

21 / 26 Carole Bouquet et son fils Dimitri Rassam en 1992 © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

22 / 26 Arielle Dombasle et Jean-Pierre Rassam, en 1979 à Cannes © BestImage, ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE

23 / 26 Carole Bouquet et Dimitri Rassam aux César © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

24 / 26 Gérard Depardieu et Carole Bouquet en 1989 © BestImage, ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE

25 / 26 Carole Bouquet pour le film "Voyez comme on danse" lors du deuxième jour de la 11ème édition du festival du Film Francophone d'Angoulême, France, le 22 août 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE