"Jamais eu un rapport père-fille" : Francis Huster franc sur sa relation avec Elisa et Toscane, dont la mère est Cristiana Reali

"Cabots désenchantés" sur scène selon Paris Match, les deux acteurs de la pièce Les Pigeons au théâtre des Nouveautés à Paris se sont confiés pour le magazine. Aussi complices en interview qu'ils le sont sur les planches, Michel Leeb et Francis Huster se racontent à coeur ouvert sur une multitude de sujets. Ainsi, le comédien de 75 ans, qui a été sociétaire à la Comédie-Française, parle de sa vie sentimentale et familiale avec la franchise qu'on lui connaît.

Francis Huster est père de deux filles, nées de sa relation avec l'actrice italo-brésilienne Cristiana Reali. Ainsi, Elisa, dont le doux prénom rend hommage à l'icônique Elizabeth Taylor, est née en 1998, puis est arrivée en 2003, Toscane. Dans Paris Match, l'acteur admet ne pas avoir pu être présent comme d'autres papas, pris par le tourbillon de son métier : "Je n'ai jamais eu un rapport père-fille. Comme Michel Leeb, à chaque étape de leur vie, j'ai eu le même âge qu'elles. Je suis un père copain. Mais en admiration devant mes filles." Après leur divorce, les parents ont fait le choix de ne pas opter pour la garde alternée, la comédienne et maman souhaitant que ses filles aient un seul et unique foyer.

Deux jeunes femmes dont il est fier. Ainsi, en remarquant que la nouvelle génération s'affranchit de ses parents, par rapport à ce qu'il a pu connaître, il ajoute : "Les filles n'ont pas suivi mes traces. Toscane est plasticienne et Elisa est scientifique. Et moi, je veux qu'elles soient heureuses." Dans le Journal du Dimanche en 2021, on apprenait qu'Elisa était partie vivre à Sao Paulo pour perfectionner son portugais et passer les concours des écoles de journalisme sud-américaines tandis que sa soeur Toscane suivait un cursus d'Arts et de langues en Angleterre, à Londres. Elles ont manifestement pu tester différents univers avant de faire leur choix.

Un homme amoureux des femmes et de son métier

Dans son entretien aux côtés de Michel Leeb, Francis Huster assume avoir été un homme très amoureux - on lui connaît ainsi des histoires d'amour avec Isabelle Adjani ou encore avec la réalisatrice et scénariste Nina Companeez. "Je rentrais à 2h du matin, je travaillais la nuit, je partais en tournée, en tournage. Quand je jouais avec elles, c'était le bonheur. Mais quand on était éloignés, la rupture était inévitable. Films, pièces, je suis toujours tombé amoureux d'une partenaire", raconte-t-il dans le magazine.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 9 mars 2023