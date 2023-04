"Je change de pièce..." : Nathalie Lévy (En aparté) complexée, ce détail qu'elle n'assume pas en présence de son mari

S'il y a bien un outil avec lequel Nathalie Lévy aime jouer, c'est sa voix. Après avoir commencé sa carrière sur BFM Radio, de 2001 à 2005, la journaliste s'est tournée vers la télévision et notamment vers BFMTV, dès la création de la chaîne en 2005. Depuis 2021, elle a rejoint le groupe Canal+ et mène notamment les interviews intimistes de l'émission En aparté et dont la singularité réside dans le fait que la journaliste est invisible. En effet, seule sa voix résonne dans la pièce où se trouve l'invité du jour. Mais contrairement aux apparences, Nathalie Lévy est très loin d'aimer ce timbre si particulier...

Dans un entretien accordé à nos confrères du magazine Closer et paru le 7 avril 2023, la jolie brune de 46 ans a évoqué cette voix qui est pour elle, en réalité, un immense complexe qui la poursuit depuis l'adolescence... "À 15 ans, on veut impérativement être dans les standards de l'ado bien dans ses baskets. Comment ne pas être complexée par cette voix trop grave, trop identifiable ? Et puis, difficile de minauder avec cette voix si singulière", a-t-elle expliqué dans un premier temps. Peu à peu, la jeune fille qu'elle était a alors perdu confiance en elle. Et si Nathalie Lévy est aujourd'hui fière d'avoir fait de ce complexe un atout de taille, elle admet néanmoins avoir encore un peu de mal à s'écouter...

M'écouter m'est inconfortable

Malheureusement, même les scènes les plus banales du quotidien lui rappelle sa petite particularité vocale. "Encore aujourd'hui, il arrive qu'on me dise 'bonjour monsieur' au téléphone !", a-t-elle ensuite révélé. Bien qu'elle assume totalement sa voix professionnellement parlant, Nathalie Lévy ne peut supporter de s'entendre lorsqu'elle est chez elle, entourée de sa famille. "Quand mon mari regarde En aparté, je change de pièce. Encore aujourd'hui, m'écouter m'est toujours inconfortable", a-t-elle déploré.

Pour rappel, Nathalie Lévy est mariée depuis plusieurs années et a donné naissance à une petite fille dont on ne connaît pas le prénom, le 10 décembre 2012. Sur son compte Instagram, la journaliste poste régulièrement des photos de sa fille, tout en protégeant son anonymat.