"Je me suis fracassée" : Fanny Ardant, jeune mère lorsqu'elle a perdu le père de son enfant, un immense réalisateur

L'actrice Fanny Ardant fait partie du panthéon du cinéma français. Si peu de comédiens peuvent se targuer d'une telle carrière, elle a également formé avec un immense cinéaste français un couple emblématique du septième art. Ce dernier n'est autre que le réalisateur François Truffaut , icône de la Nouvelle Vague à qui l'on doit de véritables classiques tels que Les quatre cents coups, La Nuit américaine ou encore Jules et Jim, pour ne citer qu'eux.

Malheureusement, leur histoire a viré au drame. En effet, François Truffaut est décédé le 21 octobre 1984 des suites d'une terrible tumeur au cerveau. Et ce alors que l'actrice venait d'accoucher de la deuxième de ses trois filles , Joséphine - sa première fille Lumir est née en avril 1975 de son amour avec Dominique Leverd, sa troisième fille prénommée Baladine en avril 1989 et est issue de son union avec Fabio Conversi. Un traumatisme sur lequel Fanny Ardant était revenue en interview pour le journal Le Monde en 2021

Il est mort et tout a sombré

"Très jeune, l'idée de la mort m'a accompagnée, peut-être à cause de mon éducation religieuse. Je n'ai pas attendu de la connaître pour savoir qu'elle arrivait très vite, j'ai toujours eu le sentiment de l'éphémère. Pourtant, il y a eu un avant et un après. C'est comme si j'avais mis longtemps à plonger et que quand j'avais réussi à le faire, la piscine s'était vidée. Je me suis fracassée", déclarait-elle alors à ce sujet.