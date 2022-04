"Je n'ai jamais voulu me marier avec Will" : Jada Pinkett Smith cash sur son union, entre larmes et obligation

J'ai pleuré tout le long de l'allée

"Vous vous êtes mariés uniquement parce que Gammy pleurait", a ajouté Willow Smith en riant. "C'était presque comme si Gammy disait : 'Tu dois te marier, alors parlons du mariage'", a complété Jada Pinkett Smith, ce qui a poussé sa maman à effectivement confier : "Je me souviens avoir ressenti très fortement que vous deviez vous marier. (...) Je me souviens effectivement [de vouloir que Will et toi vous mariez] mais je ne me souviens pas de votre rejet de l'idée du mariage ?"

À l'époque, Jada et Will s'étaient mariés au château Cloisters dans la banlieue de sa ville natale, Baltimore, dans le Maryland. Un lieu exceptionnel pour de nombreux amoureux sauf pour la belle-mère de Will Smith qui a confié que ce mariage était "horrible". "C'était un désastre. Jada était malade, elle était très désagréable... Elle n'a coopéré à rien." En riant, Pinkett Smith a acquiescé en disant : "Et j'étais tellement énervée que je devais avoir un mariage. J'étais tellement énervée que je suis allée pleurer dans l'allée. J'ai pleuré tout le long de l'allée."

Son de cloche totalement différent chez Will Smith qui confiait, qu'au contraire, cette journée était le plus beau jour de sa vie. "Il n'y a pas eu un seul jour dans ma vie où j'ai voulu autre chose qu'être marié et avoir une famille", avait-t-il déclaré pendant l'épisode.