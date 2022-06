"Je ne fais plus l'amour" : Stéphane Plaza ironise sur sa vie sentimentale

Stéphane Plaza a plus d'un tour dans son sac. S'il s'illustre depuis de nombreuses années comme agent immobilier, il s'est également lancé le défi de devenir comédien. Actuellement, ses fans peuvent le voir à l'oeuvre au théâtre, au côté de son ami Jeanfi Janssens pour la pièce Un couple magique, mais aussi à la télé, sur France 3, au casting du téléfilm Meurtres à Figeac attendu samedi soir. De quoi impressionner Damien Thévenot et Maya Lauqué qui l'ont reçu dans Télématin (France 2) ce 17 juin 2022.

"Donc alors, il y a la télé, le jeu de comédien, il y a également votre empire immobilier... Vous menez trois carrières de front. Comment vous faites Stéphane ? Vous êtes un surhomme ?", lui a-t-on demandé. De quoi faire sourire Stéphane Plaza, lequel a confié avoir dû faire quelques sacrifices pour assurer ses engagements, dont un qui n'est pas des moindres. "Je dors moins, je ne fais plus l'amour deux heures par jour, ça c'est très important. Si vous voulez gagner du temps, ne faites plus l'amour ! Mois, je le fais intellectuellement, j'imagine faire l'amour mais je ne le fais plus. C'est bien aussi."

Stéphane Plaza a-t-il laissé entendre qu'il était célibataire ? Il n'en dira pas plus, lui qui a déjà levé le voile sur un grand mystère récemment : celui de son orientation sexuelle. De nombreuses personnes se demandaient apparement s'il préférait les hommes aux femmes. Alors, dans le Journal du Dimanche, où un portrait lui était consacré, il a annoncé : "Je trouve ça dingue que les gens se posent ce genre de question sur moi. Bon, je le dis pour la première fois : je suis hétérosexuel. Voilà."

Décidément de plus en plus enclin à partager des informations sur sa vie privée, la figure de M6 révélait quelques semaines encore plus tôt qu'il rencontrait des problèmes avec sa libido. "A 51 ans maintenant tu sais, il faut que je prévois le truc. Si je n'ai pas pris la pilule avant, je ne peux plus tirer. Et si tu la prends alors que tu ne le fais pas, tu dors sur la béquille et c'est très emmerdant. A partir d'un certain âge, tout est calculé et j'en suis là", avouait-il au micro des Grosses Têtes, héritant alors du surnom "Stéphane Viagra" par Laurent Ruquier.