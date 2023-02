"Je ne le vis pas bien" : Iris Mittenaere face à une récente perte de poids, elle est accusée de mentir

Actuellement à Milan pour la Fashion Week, Iris Mittenaere vit sa meilleure vie en Italie et savoure la Dolce Vita et toutes les saveurs locales du pays. Lasagnes, pizzas, spaghettis,... , l'ancienne Miss Univers ne sait plus où donner de la tête et savoure tous les mets italiens avec beaucoup de gourmandise. Assise en peignoir sur son lit dans sa chambre d'hôtel, l'ancienne Miss France s'est affichée en train de déguster des pâtes à la bolognaise ainsi que des lasagnes. "Est-ce que pâtes midi et soir c'est trop de pâtes ?" écrit-elle en story. Contre toute attente, la jeune femme a reçu énormément de messages négatifs suite à cette publication, d'apparence pourtant anodine.

Accusant la reine de beauté de mentir sur ses habitudes alimentaires, de nombreux internautes ont critiqué ses photos les jugeant totalement fake. "La pauvre qui doit toujours essayer de faire croire à ses fans qu'elle engloutit des pâtes, hamburgers, frites ou pâtisseries sans prendre 1 gramme..? On sait très bien que tes photos ne reflètent pas la réalité comme toutes les autres influenceuses qui vivent constamment dans le "paraître" tout ça pour vendre 3 sacs ou autres produits de luxe..", "Et vous croyez qu'elle a vraiment mangé les pasta ? C'est juste pour alimenter son insta avec pub pour 2 sacs de marque et le nom de l'hôtel sur le peignoir de la dernière photo. Comme tous les influenceurs, ce n'est pas la réalité c'est son job de promotion !!" peut-on ainsi lire sur Instagram.