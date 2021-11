"Je ne peux pas l'accabler de tout !" : Chiara Mastroianni, stressée par sa mère Catherine Deneuve ?

Interviewée dans le cadre de la promotion de la nouvelle pièce de théâtre de Christophe Honoré, Le Ciel de Nantes, dans lequel elle joue le rôle de Claudie, Chiara Mastroianni a confié ses peurs à l'idée de monter sur les planches aux journalistes du Journal du dimanche.

Fille de Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve, l'ex-femme de Benjamin Biolay se souvient avec émotion de la passion de son père pour le théâtre mais aussi de l'inimitié de sa mère pour celui-ci. Pour autant, elle refuse qu'on accuse sa célèbre maman - qui se remet de son AVC même si elle en est sortie changée - de lui avoir transmis cette peur de la scène. "Elle m'a déjà transmis son hypermétropie, je ne peux pas l'accabler de tout ! Nos parents ne sont pas responsables de tout ce qu'on devient. On fait nos propres erreurs, nos propres succès. Non, ce n'est ni la peur ni la faute de ma mère, c'est moi et mon tempérament", explique-t-elle avec bienveillance.

Très protectrice avec sa fille, Catherine Deneuve a été quelque peu inquiète lorsqu'elle a appris que Chiara allait jouer dans la pièce de Christophe Honoré. "Elle a dit quelque chose du genre 'Hein ? Ah ? Vraiment ?' Et puis quand je suis partie répéter, elle m'a fait 'Déjà ? Ça y est ?' J'ai eu l'impression qu'elle avait peur pour moi. Pourtant elle était très contente", confie la comédienne.

Si sa maman ne l'a jamais "forcée" à aller voir des pièces de théâtre lorsqu'elle était plus jeune, elle dévoile pourtant une anecdote amusante sur son enfance. "Elle ne m'a jamais poussée à y aller. (...) Elle sait bien qu'il est difficile d'imposer des choses qui doivent avant tout relever du plaisir. Elle m'a bien forcée à manger les fameuses endives au jambon de notre enfance, que je n'aimais pas du tout, mais ça, c'est une autre histoire !"