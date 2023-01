"Je rêvais d'un garçon" : Louise Bourgoin et les dessins érotiques, une passion depuis qu'elle est ado !

Je me dessinais en train de l'embrasser

Louise Bourgoin ne met pas, pour autant, sa brillante carrière de comédienne entre parenthèses. Elle était à l'affiche, en 2022, des films Anti Squat de Nicolas Silhol et La Montagne de Thomas Salvador et sera prochainement la vedette de C'est mon Homme, de Guillaume Bureau et Le Médium de Manu Laskar. Si l'envie d'incarner des personnages à l'écran persiste, celle de jouer de ses crayons date, peut-être, de plus longtemps. "Lors que j'étais adolescente, quand je rêvais d'un garçon, je me dessinais en train de l'embrasser, assure l'ancienne compagne de Julien Doré. J'avais ainsi l'impression de vivre le moment..."

Retrouvez l'interview de Louise Bourgoin dans le magazine ELLE n°4020.