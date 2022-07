"Je te parle, tu peux me regarder ?" : Philippe Etchebest recadre Elsa Esnoult, tensions dans Fort Boyard

Lorsque l'on est dans l'équipe de Philippe Etchebest à Fort Boyard, on vous le dit, il vaut mieux réussir ses épreuves. Et ce n'est pas Elsa Esnoult qui dira le contraire ! Partenaire du présentateur de Cauchemar en Cuisine dans l'émission diffusée ce samedi, la jeune actrice s'est fait quelque peu remonter les bretelles par le chef, qui n'avait pas l'intention de la laisser se démotiver. Un moment de tensions qui a divisé sur la Toile.

Et notamment lorsque l'épreuve culte de la cloche a commencé : accrochée à 15 mètres de haut sur un grand trapèze, l'actrice n'était pas sûre de réussir à avoir la clé. Impossible pour Philippe Etchebest, qui a d'abord été très clair : "Elsa, on va pas se mentir, ça va aller haut, ça va aller très haut, alors ne regarde pas en bas, d'accord ?", lui a-t-il d'abord expliqué.

Mais voyant que sa partenaire actrice et chanteuse était de moins en moins rassurée, le chef est passé au ton supérieur. L'appelant plusieurs fois par son prénom sans qu'elle ne réagisse, il a fini par s'agacer : "Elsa, je te parle, tu peux me regarder quand je te parle s'il te plait ?". La jeune actrice, vraiment apeurée, a refusé, prétextant qu'elle ne "préférait pas regarder en bas". Mais personne ne refuse un ordre de Philippe Etchebest : "Si, si, si, tu me regardes, mais bien sûr que tu me regardes. Tu ne risques rien, tu risques zéro, c'est clair ? Tu risques zéro et on est là pour t'aider", a-t-il asséné sèchement, avant de se mettre en position avec les autres.