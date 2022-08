"Le seul désavantage..." : Dave propriétaire d'une maison dans le Luberon

Installé dans le chic domaine dit Villa Montmorency, à Paris, le chanteur Dave n'hésite jamais à quitter la capitale chaque été depuis vingt-cinq ans pour se poser au vert. En effet, l'artiste âgé de 78 ans possède une maison dans le Luberon. Il y passe actuellement sa convalescence après sa terrible chute survenue il y a quelques mois, qui lui a laissé des séquelles.

C'est dans les pages de Soir Mag que Dave a fait des confidences en plein coeur de l'été, alors qu'il a posé ses valises dans sa résidence secondaire avec son mari Patrick Loiseau. "Nous sommes ici depuis 25 ans (...) J'adore cette maison, elle est au milieu de nulle part dans une zone où on ne peut pas construire. Le seul désavantage, c'est que nous n'avons pas accès à l'eau de ville. On doit donc passer par un forage et avec la sécheresse actuelle, il ne donne rien. On doit donc s'approvisionner par citerne", a confié l'interprète des tubes Vanina et Du côté de chez Swann. Un petit désagrément avec lequel Dave s'accommode parfaitement, lui qui assure qu'il "trouve toujours de quoi faire, c'est comme ça quand on est chez soi !" Mais, cette année, avec ses soucis de santé, on ose espérer qu'il ne se tue pas à la tâche à faire tout un tas de choses dans sa maison.

Si Dave, qui compte bien redonner des concerts et enregistrer des chansons, ne serait-ce que parce qu'il en a besoin financièrement, a choisi de s'installer ici c'est à cause... d'un de ses amis. Et pas n'importe lequel. "À l'époque, mon cher ami Daniel Auteuil – nous sommes amis depuis 51 ans – avait une maison dans le Lubéron avec Emmanuelle Béart. À ce moment-là, de mon côté, j'avais une maison dans le Périgord et Daniel m'a convaincu de venir ici en me disant : 'Comme ça, quand on sera vieux, on ira à la pêche ensemble.' Finalement, il a quitté Emmanuelle et s'est retrouvé en Corse, mais il vient encore nous voir régulièrement. Il était d'ailleurs là pas plus tard que la semaine dernière. Nous avons aussi d'autres amis près d'ici. Renaud habite à côté depuis près de 30 ans, il y a aussi un de nos musiciens...", ajoute-t-il.