"Mais qui d'autre ?" : Fouzi (Koh-Lanta 2022) s'explique après l'élimination de Colin !

Mardi 26 avril 2022, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit. En vue de la réunification, Louana et Colin, les deux ambassadeurs, ont choisi d'éliminer Setha. Promesse non tenue pour le jeune sportif qui avait alors assuré qu'il irait à la boule noire jouer sa propre aventure plutôt que de faire partir un membre de son équipe. Résultat, lors du premier conseil de la tribu blanche, Colin a été éliminé. Une véritable surprise pour l'aventurier qui avait scellé un pacte avec Louana et les ex-rouges qui devaient le protéger, lui ainsi que sa complice Olga, pendant au moins quatre conseils. Fouzi, ex-rouge qui a également été le coéquipier de Colin chez les bleus en début de jeu, s'explique.

Le charmant brun se saisit de son compte Instagram afin de répondre aux nombreuses interrogations des téléspectateurs. Tout d'abord, il souhaite révéler pourquoi c'est Colin qui a été éliminé ce soir-là. "Mais qui d'autre ? Il a trahi sa parole, nous avons aussi trahi la nôtre. Ça fait partie du jeu, match nul là-dessus, lance-t-il. Les ex-violets Bastien, Anne-Sophie et Yannick sont hyper protégés par les autres ex-violets Ambre et Jean-Charles qui sont sur le camp. Après il reste Olga. Ce sont des choix très cornéliens, très compliqués. Ça n'a pas été évident et je pense que ça s'est vu sur nos expressions de visage."

Aussi, certains internautes se demandent pourquoi Fouzi ne s'est pas allié à Colin afin de recréer l'équipe des anciens bleus. "Il faut prendre un peu de recul et analyser. À ce stade de l'aventure, je n'ai aucune raison de faire une alliance avec les ex-bleus. On est plus que cinq, beaucoup sont partis. Olga et Colin je ne les ai pas vus depuis plus de 15 jours, je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé sur leur camp", recontextualise-t-il. Et de poursuivre alors : "Je me sens beaucoup plus proche de François, Louana, Géraldine ou encore Ambre plutôt que de Colin et Olga. Il n'y avait aucun intérêt pour moi à avancer avec les ex-bleus. J'ai longuement réfléchi avec Maxime à renverser le jeu à ce stade mais aucun intérêt pour nous."

Le départ de Colin n'était donc pas un choix de coeur pour Fouzi. D'ailleurs, l'aventurier qui avait été taxé de sexisme après une remarque face caméra tient à préciser qu'il sont tous les deux "hyper proches". "Bravo à mon ami Colin, c'est un champion sur les épreuves et sur les camps. Il avait toutes les qualités", conclut-il en espérant le retrouver dans une édition All Stars de Koh-Lanta !