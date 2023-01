"On m'a abîmé" : Yvan Attal et sa paupière tombante, ce détail physique charmant expliqué

Ce mercredi 4 janvier, Yvan Attal célèbre ses 58 ans. Depuis 1991, le réalisateur et comédien peut compter sur sa célèbre compagne pour tout affronter. Avec Charlotte Gainsbourg, ils ont fondé une famille et leur amour semble réussir à surmonter toutes les épreuves, notamment celle du temps. Avec la fille de Serge Gainsbourg, il est devenu papa de trois enfants (Ben, 25 ans, Alice, 20 ans et Jo, 11 ans). Connu pour son talent de comédien, il l'est également lorsqu'il passe derrière la caméra. Grand cinéaste au charme presque mystérieux, le père de Ben Attal est quelqu'un d'assez discret lorsqu'il s'agit de s'épancher sur sa vie privée.

Celui qui est à l'affiche de Maestro de Bruno Chiche depuis le 7 décembre dernier, avait néanmoins accepté de se confier à Thierry Ardisson dans Salut les Terriens, en 2014. L'occasion pour lui d'évoquer notamment un détail physique marquant, sa paupière tombante. Thierry Ardisson, connu pour avoir toujours été cash et sans filtre dans l'ensemble de ses émissions, lui a demandé ce qui lui était arrivé. "Alors... J'ai eu une tumeur, une tumeur dans la gorge et on m'a opéré. On m'a abîmé un petit nerf, le nerf sympathique, qui tient la paupière et ma paupière est tombée", a répondu Yvan Attal. Mais ce détail il l'a accepté, en revanche, il avouait lors de ce même entretien détester une partie de son corps, "ses mollets".

30 ans d'amour, et une demande en mariage ratée

Avec Charlotte Gainsbourg, ils ne sont jamais mariés. Pourtant en 30 ans de vie commune, il y a quelques demandes en mariages ratées. Notamment, en 2013, alors qu'il recevait son insigne de Chevalier de l'ordre national du Mérite. Devant leurs familles et les caméras de BFM TV, Yvan Attal avait profité de son petit discours pour faire une demande en mariage à sa compagne. On avait alors pu voir Charlotte Gainsbourg éclater de rire sans répondre. Plus tard, alors que les photographes étaient venus faire quelques clichés de lui avec son insigne, le cinéaste avait blagué avec son épouse : "Viens faire une photo avec moi ! Tu es coincée !" lui avait-il lancé dans la foule, en l'attrapant par le poignet. Mais derrière cela, le couple ne s'est finalement jamais passé la bague au doigt.