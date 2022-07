"Parfum de f*uf" : Valérie Damidot découvre une nouvelle mode étrange et se lâche, les internautes hilares !

En couple depuis de nombreuses années avec son discret mais blagueur compagnon Régis, la quinquagénaire ne devrait pas avoir besoin de cette méthode pour séduire. Alors, aurait-elle des envies de reconversion ? Bien qu'étrange, cette méthode avait inspiré d'autres VIP avant elle : Gwyneth Paltrow, notamment, avait vendu en 2020 des bougies à l'odeur... de son vagin.

Mais il y a peu de chances que l'on retrouve Valérie Damidot dans ce créneau : la pétillante animatrice a bien d'autres sujets sur le feu, dont son émission Les Plus Belles Vacances, qu'elle présente tous les étés sur TF1 depuis son arrivée. Reprenant le concept de Quatre Mariages pour une Lune de Miel, il s'agit d'une compétition entre campings qui attire de nombreux téléspectateurs chaque soir.

Et ce n'est pas tout : récemment, elle a sorti une bande-dessinée sur son enfance. Intitulée La terrible époque des sous-pulls acrylique, celle-ci avait été illustrée par sa fille Roxanne, dessinatrice de talent qui a lancé son entreprise et vend notamment pulls et sacs très originaux qu'elle personnalise selon le client. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la mère et la fille collaborent : elles avaient joué ensemble dans la série Victoire Bonnot il y a une dizaine d'années.

Roxane n'est pas la seule de la famille à réussir dans son domaine : Valérie Damidot soutient également son fils cadet Norman, jeune acteur au physique plutôt agréable, qui avait notamment participé à l'émission Le Grand Oral en 2019.