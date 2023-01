"Pire que de perdre un membre de sa famille" : un coéquipier de Neymar fait une comparaison très choquante

S'il y a bien un pays qui vit la Coupe du monde à fond, c'est le Brésil. Vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions à 5 reprises, le plus grand pays d'Amérique du Sud voue un véritable culte au Mondial et son histoire y est intimement liée. Sous le règne du roi Pelé, les auriverdes ont remporté trois trophées, installant le footballeur dans la légende à tout jamais. Après des victoires en 1994 et en 2002, les Brésiliens espéraient bien soulever de nouveau la coupe, 20 ans après, au Qatar. Malheureusement pour eux, le scénario a été tout autre et après un match très tendu face à la Croatie, ils se sont fait éliminer en quart de finale. Pire encore, ils ont dû assister au sacre de leur rivaux argentins en finale.

Une élimination forcément très difficile à digérer pour les coéquipiers de Neymar, qui a une nouvelle fois fini en pleurs à la fin du match. Et pour Richarlison, l'attaquant star du Brésil, la douleur est visiblement bien pire. Interrogé après un match de championnat d'Angleterre, la question lui a été posée, par un journaliste d'ESPN, de savoir comment il avait vécu cette douloureuse défaite. Sa réponse en a choqué plus d'un : "C'était un coup... Je ne sais pas. Je pense que c'est pire que de perdre un membre de sa famille. C'était difficile de s'en remettre." Des mots très forts de la part du joueur de 25 ans, qui estime donc qu'il est plus difficile de se remettre d'une défaite en Coupe du monde pour un joueur, que de la perte d'un proche.

Aujourd'hui encore, lorsque je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, cela me rend triste

Malgré le temps, qui a certainement dû guérir les plaies du footballeur, il avoue avoir beaucoup de mal à s'en remettre. "Aujourd'hui encore, lorsque je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, cela me rend triste", admet-il, avant de conclure sur un message plus positif : "Nous devons aller de l'avant. Je suis encore jeune, je pense que j'ai encore une ou deux Coupes du monde devant moi. Je vais continuer à travailler dur pour que les choses se remettent en place, pour commencer à marquer des buts, ce que je sais faire sur le terrain".