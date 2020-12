"Rétroscopie" de Jean-Paul Rouve : apparition improbable d'Emmanuel Macron

Gérard Depardieu, Marina Foïs, Richard Berry, Audrey Lamy, Gérard Darmon, Dominique Farrugia, Maurice Barthélemy... et le président de la République ! Pour son émission parodique Rétroscopie, Jean-Paul Rouve a non seulement pu compter sur ses nombreux amis célèbres, mais il a également tourné une séquence avec Emmanuel Macron et ce, depuis le palais de l'Elysée. Une scène que les téléspectateurs ont pu découvrir sur TMC, le 16 décembre 2020.

Cette apparition présidentielle, le comédien la doit à son co-réalisateur Jérôme Revon, comme il a pu l'expliquer lors de son passage dans l'émission Quotidien (TMC), juste avant la diffusion de Rétroscopie : "Jérôme fait beaucoup d'événements du président, les allocutions... Donc il connaît. Et on voulait que l'émission se termine avec quelque chose de particulier et que quelqu'un d'important dise : 'Et comme disait Jean-Paul Rouve..., l'acteur de 53 ans a-t-il expliqué. C'est fou quand même de l'avoir, a-t-il ajouté. On a réussi à le rencontrer, on est allés à l'Elysée, il était très sympathique, vraiment très gentil. Il aime beaucoup les Tuche et voilà, il a accepté de faire ça avec nous."

Au final, le passage d'Emmanuel Macron n'a duré que quelques secondes mais il n'a pas manqué de surprendre les spectateurs. Assis à son bureau, le président de la République a en effet simplement affirmé face caméra : "Et comme le dit Jean-Paul Rouve, dans la vie, chacun fait ce qu'il peut."