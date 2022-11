"S'il doit se passer quelque chose" : Loana à fond sur une star "sexy" de Touche pas à mon poste

Il a toujours été gentil avec moi...

Rassurant, Jordan de Luxe a tenté de consoler Loana : "Ooh Guillaume Genton, oh mais non c'est pas que vous l'intéressez pas je pense que... Mais alors c'est un autre maintenant ?", "Bah Cyril me fait rire parce que je me dis que voilà si il doit se passer quelque chose, le jour où peut-être, il devient beau quand même !". "Ah bah oui il a perdu du poids, il a fait du sport, il est tout le temps en train de faire du paddle, oui oui je suis d'accord avec vous" répond l'animateur, très surpris. "Il est sexy !" affirme Loana, très attirée par le présentateur de C8.

"Je me dis que c'est quelqu'un qui pourrait me faire rire avant, pendant et après" poursuit l'auteure du livre Miette. "Après quoi ?" lui demande ensuite Jordan de Luxe, "L'amour !"."Ah mais Loana !" s'esclaffe l'animateur, amusé par son invitée. Sûre d'elle, Loana explique : "Moi en ce moment je suis en mode je envie de rire de tout Carpe Diem. Je veux quelqu'un qui me fasse rire et lui il me fait rire (...) Il a toujours été gentil avec moi en plus !".

Rêvant de devenir chroniqueuse sur TPMP, la jolie Loana a ensuite ajouté à propos de Guillaume Genton qu'il était finalement moins intéressant que Cyril Hanouna. "Il est sexy aussi mais moins marrant donc bon sexy aussi mais bon on va pas faire une partouze hein" a-t-elle conclu.