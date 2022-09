"Tu nous manques tant" : Denis Brogniart ému rend hommage à Bertrand Kamal

Le 9 septembre 2020, Bertrand Kamal mourait d'un cancer du pancréas à seulement 30 ans. Le jeune homme surnommé "Beka" participait à la saison des 4 Terres de Koh-Lanta sur TF1. Il a été éliminé le 23 octobre 2020 après 25 jours de survie. Alors qu'il s'apprêtait à fêter ses 31 ans le 11 novembre 2020, la maladie en a décidé autrement. L'annonce de sa mort a été un véritable choc à la fois pour les proches, les amis de Bertrand Kamal, les téléspectateurs de Koh-Lanta mais aussi pour l'animateur, Denis Brogniart. Au fil du temps, l'animateur de 55 ans a tissé des liens avec les aventuriers de la célèbre émission qu'il présente depuis maintenant vingt ans.

Un hommage vibrant au "meilleur aventurier" de Koh-Lanta

Ce samedi 10 septembre 2022, le compagnon de Hortense a posté une photo de lui avec son ami "Beka" tenant un mini totem de Koh-Lanta. Une photo accompagnée de ce message émouvant pour le défunt : "Mon ami Beka! 2 ans déjà. Tu nous manques tant. Mais rassure toi, on continue le combat pour la recherche contre le cancer du pancréas qui t'a emporté. On se dit toujours avec tes parents Annick et Samir que tu es cette étoile qui brille dans le ciel. Si vous avez envie de donner, le fonds #pourbertrandkamal de la @fondationarc vous attend !", a ainsi écrit Denis Brogniart. Un hommage qui a ému les nombreux abonnés de l'animateur : "Le meilleur aventurier. On ne t'oubliera jamais bk", "Il y a des personnages comme ça, comme lui, qu'on ne peut pas oublier...", "On ne peut pas l'oublier, il restera à jamais dans nos ❤️ et dans nos mémoires", "Paix à son âme", "Qu'il repose en paix", peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.