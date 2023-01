"Un orgasme encore plus puissant" : Delphine Wespiser ouverte à une expérience sexuelle très spéciale

Après avoir dévoilé le salaire des Miss France hier soir, Delphine Wespiser s'est de nouveau illustrée sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 27 janvier 2023. Alors que les chroniqueurs étaient en train de citer les personnalités avec qui ils seraient susceptibles de tromper leur partenaire, l'ex-reine de beauté a pensé au Dalaï-Lama. De quoi choquer Benjamin Castaldi, qui remplaçait Cyril Hanouna à la présentation, et sa bande.

Avec le moine bouddhiste, elle souhaiterait apprendre l'amour tantrique. "C'est quand vous êtes en face de quelqu'un, et que vous faites l'amour sans vous toucher", a précisé l'ancien animateur de Secret Story, avant de laisser sa chroniqueuse argumenter : "Vous vous mettez en tailleur, l'un en face de l'autre, et en fait vous vous regardez juste dans les yeux (...) C'est pas forcément sexuel, mais vous arrivez à avoir un orgasme sexuel encore plus puissant parce que vous êtes en connexion ultime avec la personne". Une expérience qui a laissé ses camarades très dubitatifs.

Ciblée par "des communautés fétichistes"

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Delphine Wespiser s'exprime sur des sujets intimes. En effet, en octobre dernier, et déjà sur le plateau de TPMP, l'ex-compagne de Roger énonçait tous les endroits insolites où elle avait déjà fait l'amour. Voitures, sous un pont, vignes, prairies... une liste très longue, qu'elle a dévoilée sans scrupule à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. L'été dernier, elle expliquait cette fois-ci avoir involontairement dévoilé ses parties intimes sur ses réseaux sociaux.

Et si l'on revient davantage en arrière, elle confiait l'année dernière à Purepeople avoir déjà été prise pour cible par un gang de fétichistes : Il y a des sites qui se sont ouverts sur des photos de mes pieds. Donc des communautés fétichistes se sont réunies autour de mes pieds", avait-elle révélé. Des confidences étonnantes de la part de l'Alsacienne.