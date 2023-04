"Va te faire n*quer" : Une journaliste de Ca peut vous arriver insultée en off, révélations en direct

Ce mercredi 12 avril 2023, Julien Courbet était aux commandes d'un nouveau numéro de Ca peut vous arriver (M6/RTL). Et en cours d'émission, le présentateur de 58 ans a révélé un fait qui a amusé tout le monde sur le plateau.

Mardi, Julien Courbet et son équipe ont tenté de venir en aide à un homme nommé Vincent Lefèvre. Après que son portail a été défoncé par un camion, il a fait appel à un entrepreneur pour le remplacer. Et il s'est finalement retrouvé avec un portail tout rouillé, sans qu'on ne le rembourse. Lorsque l'époux de Catherine a tenté de le joindre, l'homme de l'entreprise lui a tout bonnement raccroché au nez. La journaliste Céline Collonge a donc tenté de le rappeler pour régler cette affaire. Mais elle a reçu une réponse... des plus inattendues.

"Céline, hier un monsieur que nous avons appelé vous a envoyé un texto. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y avait sur ce texto ?", a demandé Julien Courbet dans l'émission de ce mercredi. Et Céline Collonge de dévoiler le contenu du SMS : "'Mdr allez, va te faire niquer'" Une réponse qui a beaucoup amusé ses collègues sur le plateau qui n'ont pu s'empêcher de rire. "Beaucoup de gens m'ont demandé jusqu'à très tard hier soir : l'a-t-elle fait ? Je plaisante, évidemment", a plaisanté le présentateur.

Une réaction "très peu courtoise et assez surprenante"

Vincent Lefèvre a ensuite dévoilé qu'il n'avait pas de nouvelles de l'entrepreneur. "J'ai eu un peu des nouvelles. Il m'a envoyé un texto parce que je lui ai expliqué, suite à son invitation d'aller me faire niquer, 'je dis ça aussi à votre client à qui vous avez mis un portail tout rouillé ?'. Il m'a répondu : 'MDR, portail tout rouillé ? Il faut qu'il arrête la zipette votre client. Passez une bonne journée", a de son côté confié Céline Collonge. Une réaction "très peu courtoise et assez surprenante" comme l'a souligné une experte sur le plateau.

Elle aura au moins au le mérite de faire rire tout le monde. Espérons tout de même pour Vincent Lefèvre qu'il réussira à obtenir gain de cause.