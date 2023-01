"Vous êtes de la MERD* !" : Déchaînée, Loana vise ceux qui pensent qu'elle ne ressemble "plus à rien"

Remontée comme une pendule ! Fatiguée d'être prise pour une idiote ou d'être traitée de laideron par certains internautes malveillants, Loana a tenu à faire passer un message cinglant à ses haters. Humiliée à cause de son problème de dents ou à cause de ses yeux (devenus ?) vairons, l'ancienne candidate de télé-réalité a désormais décidé de se ficher des cancans et compte bien se défendre comme une véritable lionne.

"Pour tous les haters qui disent que je ressemble à plus rien maintenant !!!, écrit Loana, Qu'ils aillent attaquer tous ceux qui sont à Dubaï avec des corps fabuleux mais trafiqués dans des maisons à des millions d'euros comme leurs comptes bancaires en faisant la promo de dentifrice...". Un petit tacle pour les Marseillais installés aux Emirats Arabes Unis peut-être ?

Quoiqu'il en soit, trop c'est trop pour la belle Loana qui n'hésite plus à envoyer balader ses haters. "Mais laissez-moi tranquille dans mon coin et être avec mes fans incroyables qui ont toujours été là pour moi.. J'existe depuis plus de 20 ans et vous hormis être derrière un clavier", conclut-elle en terminant son post par une insulte des plus poétiques : "Vous êtes QUOI : DE LA MERDE". Au moins c'est clair !