60 ans de Lady Diana : couettes et jupe courte sur une photo d'enfance dévoilée par son frère

Althorp House a vu naître Diana, théâtre de ses premières années et du début de sa relation abusive avec le prince Charles. Presqu'un an après sa mort, le 1er juillet 1998, un immense concert avait été organisé depuis la propriété en sa mémoire. Malgré la symbolique du lieu, ce sont les jardins du palais de Kensington qui ont été choisis pour accueillir la statue de Lady Diana, dévoilée le jeudi 1er juillet 2021 par ses fils le prince Harry et William.

En revanche, l'imposante tombe de Lady Di a été installée depuis l'île d'un petit lac au sein de la propriété de la famille Spencer à Althorp, uniquement accessible en barque. Charles Spencer a l'habitude de la visiter régulièrement. "A chaque occasion, comme un anniversaire, la fête des Mères, je lui apporte toujours des fleurs. J'y vais beaucoup, c'est un oasis de calme, et c'est un merveilleux endroit à visiter. Je me rappelle que mon père parlait toujours du jour où Diana est née, le 1er juillet 1961. Il disait que c'était un jour tellement chaud et dur, et cette fille merveilleuse est apparue. C'est drôle d'avoir l'âge où votre soeur, qui est à peine plus âgée que vous, a 60 ans. C'est un jour très émouvant, mais également un hommage à une soeur qui me manque tant et qui est tellement aimée, en tant que soeur, que mère etc.", a confié Charles Spencer à Good Morning Britain.