Adeline Toniutti (Star Academy) marquée par l'anorexie, les épreuves familiales... elle raconte son calvaire

Si les élèves de cette nouvelle saison de la Star Academy ont su séduire les téléspectateurs, c'est aussi le cas des professeurs. Laure Balon, Yanis Marshall, Pierre de Brauer ou encore Adeline Toniutti... Tous ont su se frayer une place dans le coeur des fans. Particulièrement appréciée, la professeure de chant a brillé par son enthousiasme débordant, sa bienveillance, ses conseils avisés et son tempérament de feu. Pourtant, la jolie rousse n'a pas toujours eu autant confiance en elle. Victime de violences conjugales, elle a connu de nombreux drames...

Enfant, Adeline Toniutti rencontrede nombreuses difficultés familiales. Sa grand-mère est atteinte de la maladie de Charcot et son arrière-grand-mère de la maladie d'Alzheimer. Son père devient handicapé suite à un accident de travail et l'ambiance à la maison est très lourde. Pour surmonter tout cela, la jeune fille se réfugie dans la musique mais aussi dans la nourriture. Peu à peu, les troubles alimentaires s'installent. Puis, en 2014, alors qu'elle est sur le point de devenir une chanteuse lyrique de renom, un incendie survient à son domicile, qui lui brûle les cordes vocales et réduit à néant ses rêves de grande carrière. Convalescente et muette, elle subit les foudres de son compagnon de l'époque.

J'étais en train de m'éteindre complètement

Interrogée par le magazine Gala, la belle est revenue sur cette période très éprouvante. "Je ne pouvais plus chanter, plus parler, plus travailler, je n'avais plus ma place dans la société. Après quelques mois de déni, la dépression s'est installée, puis l'anorexie, j'étais en train de m'éteindre complètement", a-t-elle témoigné. Pour oublier son quotidien familial compliqué, elle enchaîne les crises de boulimie et prend du poids et ces changements physiques permanents lui valent aussi beaucoup de moqueries de la part de ses camarades de classe. La maladie, les troubles alimentaires, le harcèlement puis un terrible accident... On peut dire qu'Adeline Toniutti est dotée d'une grande résilience !