Adriana Karembeu célibataire : robe ultra-sexy pour un anniversaire très spécial avant de mystérieuses vacances

Ces dernières semaines ont été plutôt remuantes pour Adriana Karembeu : après avoir officialisé dans la presse son divorce avec son mari depuis 2014, Aram Ohanian, la sublime top a enchaîné les allers-retours à Marrakech, où vit celui-ci avec leur fille Nina, et la France où elle se déroule toute sa carrière et où se situent ses engagements.

Heureusement, la quinquagénaire n'oublie pas de se reposer quand cela s'impose. Sur son compte Instagram ce mercredi, elle a posté une vidéo d'un avion avec une légende sans équivoque : "Getting ready to chill", soit "On se prépare à se relaxer" en français. Pas d'indications, en revanche, sur sa destination, ni sur ses éventuels compagnons de voyage...

Alors, est-elle partie pour le soleil, en ce gris et pluvieux mois de janvier ? Ou a-t-elle plutôt choisi la montagne et la neige ? Pour le moment, pas d'indices, mais elle pourrait rapidement en donner : très fidèle envers ses abonnés, l'ex-femme de Christian Karembeu et Aram Ohanian aime leur partager des petits détails de sa vie.

Duo mère-fille

À moins qu'elle ne soit rentrée en Slovaquie voir sa famille : juste avant sa story avec l'avion, elle avait commencé par souhaiter un bon anniversaire à sa mère, à qui elle avait ajouté un adorable "je t'aime tellement". Et pas avec n'importe quelle photo : celle qui détient l'un des records de longueur de jambes a choisi un cliché datant de sa jeunesse et de ses premières années dans le mannequinat.

Dans une robe déstructurée noire, laissant apercevoir une partie de sa poitrine, la jeune femme était absolument splendide et posait aux côtés de Zlatica Sklenaříková, médecin slovaque et toujours à ses côté depuis toutes ces années. Et qui l'a sûrement inspirée dans sa relation avec sa petite Nina, dont elle a accouché à 46 ans.

Maman très tendre, celle-ci multiplie en effet les câlins et les attentions envers sa petite fille, dont on ne voit en revanche pas souvent le visage. Récemment, elle l'avait même emmenée tester le surf au Maroc, là où elles vivent. Et c'est pour elle qu'elle avait remercié son ex-mari Aram dans le message qui annonçait leur séparation : "L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", avait-elle écrit.