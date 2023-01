Adriana Karembeu célibataire sexy face à Mathilda May et son nouveau mari, Lena Situations ultra sensuelle

Séparée depuis plusieurs semaines d'Aram Ohanian (le couple avait passé près de douze ans ensemble dont huit de mariage et est devenu parent de Nina née le 17 août 2018), Adriana Karembeu s'est rendue à la 45ème édition de la cérémonie des Bests de Massimo Gargia au cercle de l'Union Interalliée à Paris. Rayonnante, la mannequin de 51 ans est apparue avec une veste fluide blanche associée à un top en satin et dentelle au décolleté XXL. Souriante et lumineuse, elle a posé aux côtés de l'influenceuse Léna Mahfouf (Léna Situations) - dans une robe qui en montrait beaucoup, Massimo Gargia, Thomas Dutronc, Mia Frye et Nicoletta.

Invitée de prestige, Mathilda May est arrivée aux bras de son époux Sly Johnson, ancien du groupe de musique mythique des années 2000 Saïan Supa Crew, qui a également été aperçu en tant que chanteur à l'orchestre de l'émission Le Late avec Alain Chabat sur TF1. Amoureux, le couple a posé très tendre l'un envers l'autre devant les photographes. Magnifique en noir, la comédienne de 57 ans a opté pour une chemise en satin ainsi qu'une jupe longue avec des escarpins vernis. Pour sublimer son visage, Mathilda May avait choisi un rouge carmin vif pour illuminer ses lèvres. De son côté son époux portait un costume 2 pièces noir composé d'une veste à revers satiné.

Samy Naceri en charmante compagnie

Lors de cet événement, Samy Naceri était présent avec sa compagne, une actrice et modèle de 25 ans prénommée Sofia Athéna. Pour rappel, la star de la saga des films Taxi avait officialisé sa relation avec la jeune femme en février 2022 lors d'un diner à Paris. Tex, Sylvie Testud, Patricia Contreras, Orlando, Isabelle Bartoux - co fondatrice et dirigeante des galeries Bartoux - Jean-Claude Jitrois, Brigitte Fossey, Henri-Jean Servat,Hélène Ségara et Grégory Bakian étaient aussi de la fête pour assister à la remise des prix de la cérémonie des Bests.

Créée par Massimo Gargia en 1978, cette cérémonie très glamour récompense chaque année les hommes et femmes les plus élégants par leur style de vie et leur travail. Un rendez-vous incontournable pour de nombreuses personnalités françaises.