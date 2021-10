Affaire Jubillar : Cédric "peut être très mauvais", un collègue témoigne

Interviewé par les journalistes de BMTV dans l'émission Pour le meilleur et pour le pire le 18 octobre 2021, un ancien collègue de Cédric Jubillar a révélé comment se comportait le mari de Delphine lorsqu'il était au travail. "Pour moi c'est un gros fanfaron, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien quelque part. Il a un sale caractère en fait. Moi je le trouvais adorable après... À chaque fois que j'ai eu besoin, il était là aussi... Il n'a pas que des mauvais côtés ! En fait c'est quelqu'un de gentil avec les gens qui le respectent. Si on ne le respecte pas, il peut être très mauvais..." a-t-il confié. Selon lui, le peintre-plaquiste de 34 ans était très impulsif et pouvait même piquer de violentes colères sur les chantiers. "Même un client, il était capable de l'insulter !" explique-t-il.

Placé dans une famille d'accueil une partie de son enfance, l'homme avait un grand besoin de reconnaissance selon son collègue. "C'était quelqu'un qui avait souffert dans sa jeunesse, qui a appris à se débrouiller tout seul. Il voulait montrer à sa mère qu'il pouvait réussir sa vie sans elle. C'était un peu une revanche de la vie. Il voulait montrer aux gens qu'il était loin d'être bête", révèle-t-il.

Suspect numéro un dans l'affaire - et jugé très violent par la cousine de Delphine - Cédric Jubillar est incarcéré depuis le mois de juin à Seysses, près de Toulouse. L'homme clame toujours son innocence et peut compter sur le soutien de sa nouvelle compagne Séverine, qu'il avait rencontrée lors d'une battue pour retrouver sa femme. Le couple se fréquente depuis avril 2021, soit 4 mois après la disparition de l'infirmière d'Albi.

Persuadée de l'innocence de Cédric, Séverine confiait récemment à RTL : "J'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Pour moi, Cédric est innocent, il est temps maintenant de le laisser sortir (...) Je me dois de tenir le coup pour Cédric, je ne lâcherai pas. Bien sûr que la médiatisation a eu un impact sur ma vie, mais j'ai un caractère assez fort. Ce que les gens disent de moi ou de Cédric m'importe peu. J'ai confiance en Cédric, je m'accroche à ça. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il sorte, qu'il récupère ses deux bouts de chou et qu'on le laisse enfin tranquille".