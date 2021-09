Delphine Jubillar victime des coups de Cédric : les révélations de sa cousine

Humiliations, coups, insultes... Cédric Jubillar était loin d'être le père de famille idéal. Le plaquiste de 33 ans a déjà été décrit comme "dur" et "humiliant" envers Delphine Jubillar, née Aussaguel, par les amies de l'infirmière portée disparue depuis bientôt neuf mois. Son mari, de qui elle essayait de divorcer, est le seul et unique suspect dans l'affaire. Mis en examen pour "homicide par conjoint" et placé en détention provisoire, il n'est pas encore passé aux aveux. Une double peine pour la famille de la victime.

Auprès de BFMTV, le visage dissimulé, Malory, la cousine de Delphine Jubillar, a exprimé sa peine. "On est toujours dans le doute. On a peur. Le jour où on saura la vérité, de ce qu'il s'est passé... ", commence-t-elle, dans une interview diffusé le 6 septembre 2021. Elle y apprend que Cédric Jubillar a déjà fait preuve de violences physiques envers Delphine. Comme bien trop de femmes, elle ne semble pas avoir porté plainte à l'époque, deux ans avant sa disparition.

Cédric Jubillar, un homme violent

"En 2018, j'ai su que Cédric avait déjà levé la main sur elle. Donc ça ne rassure pas de se dire qu'il y a déjà eu de la violence entre eux. Combien de fois je l'ai entendu dire : 'Elle ne vaut rien', 'Infirmière c'est facile comme métier'. Quand il y a eu la période du Covid, il lui disait : 'Tu glandes, tu fais rien'", relate Malory à propos de Cédric Jubillar.

C'est elle qui donnait tout le nécessaire pour ses enfants : l'amour, la tendresse. Tout ce qui a pu se dire il n'y a pas longtemps, c'est faux. Je connais ma cousine, je sais comment elle était, douce, gentille. Elle était attentionnée envers ses enfants", développe-t-elle. Aujourd'hui, Malory n'a qu'une chose en tête : savoir enfin ce qu'il est arrivé à Delphine , surtout pour sa nièce de 2 ans et son neveu de 6 ans. "C'est surtout pour les petits, qu'ils sachent ce qu'il s'est passé. Qu'ils sachent la vérité. Parce que les petits vivent sans leur maman qui était toujours présente auprès d'eux.

Malory exhorte Cédric Jubillar, enfermé dans le mutisme, d'enfin révéler la vérité : "Tout ce je peux dire à Cédric c'est s'il sait ou s'il a fait quelque chose, qu'il le dise. Parce qu'on ne peut pas continuer à être dans le silence. Ce n'est pas possible".

Cédric Jubillar demeure présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier. Ses trois avocats pénalistes ont déposé une nouvelle demande de remise en liberté, refusée en première instance. Ils ont fait appel de cette décision.