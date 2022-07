Affaire Jubillar : Confidences intimes de Cédric sur sa sexualité "contrariée" avec Delphine...

En l'absence de scène de crime, de corps et d'aveu, la justice se penche avec beaucoup d'attention sur la personnalité du suspect numéro 1 dans l'affaire Delphine Jubillar : son mari Cédric, actuellement en détention provisoire. Il est la dernière personne à avoir vue vivante l'infirmière tarnaise, ce soir du 15 décembre 2022. Depuis, plus aucune nouvelle de celle qui était une maman décrite comme très aimante auprès de ses enfants et qui comptait divorcer pour recommencer une nouvelle vie avec son amoureux de Montauban. En effet, le couple qu'elle formait avec son époux n'allait pas bien depuis des mois. Il s'était épanché sur leur relation auprès du psychiatre venu faire son analyse en prison.

Cédric Jubillar a vu un expert psychiatrique mandaté par les juges d'instruction à deux reprises durant l'année 2021 : en juillet puis en octobre. Durant ces deux entrevues, s'il feint ne pas avoir de temps à accorder au psychiatre, il se laisse cependant facilement aller à des confidences intimes, comme le rapporte Libération. Il s'épanche sur sa vie d'avant, ses addictions au cannabis mais aussi aux jeux en ligne, son enfance cabossée et même sa sexualité. Il l'a décrite comme contrariée, se disant "plus demandeur" qu'elle.

Le Parisien était également revenu sur la vie conjugale de ce couple dans le viseur. Il avait ainsi confirmé avoir caché les sex toys de sa femme : "C'est moi qui lui avais acheté (ndlr, les jouets sexuels), donc si elle en voulait, elle avait qu'à aller s'en acheter." Lors de son interrogatoire, il affirme avoir eu trois relations intimes avec sa femme depuis le mois de septembre 2020. "Malgré qu'elle était folle amoureuse de son amant, elle devait avoir un minimum d'amour pour moi et un minimum d'envie", indique-t-il, selon les informations de nos confrères.

Une période qui correspond à la rencontre de Delphine Jubillar, née Aussaguel, sur le site Gleeden, avec ce professeur de piano à Montauban. Un véritable coup de foudre qui a rapidement abouti à une relation sérieuse. Elle comptait s'installer avec lui une fois les fêtes de fin d'année passées, mais cette nuit de décembre 2020 fera tout basculer.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.