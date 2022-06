Disparition de Delphine Jubillar : Cédric en prison, comment il arrive à se procurer du shit

En "sympathisant" avec Cédric Jubillar derrière les barreaux, l'ancien détenu de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses en Haute-Garonne, Marco, a voulu essayer de "faire éclater la vérité" dans la disparition de l'infirmière du Tarn, maman de Louis et Elyah. Une relation qui a commencé comme une banale connaissance de couloirs de prison avec échange de bons procédés.

Infatigable bavard, Cédric Jubillar n'est pas, d'après la description qu'en fait Marco, le voisin de cellule idéal car il ne s'arrête jamais de parler. Pour calmer son tempérament fatigant, l'ancien prisonnier a fait passer du shit au peintre-plaquiste, grand consommateur de cannabis : "Quand tout le monde est calme, je fais passer un peu de shit, à lui comme à d'autres. Je ne fume pas, mais je sais comment m'en procurer. J'ai beaucoup de relations en prison." Il faut dire qu'avec seize années passées en prison, Marco connaît toutes les ficelles de cet environnement.

En fumant, le futur ex-mari de Delphine – ils étaient en procédure de divorce avant sa disparition et elle comptait refaire sa vie avec un autre – se détendait : "Ça lui change des cachets qu'il prend à longueur de journée... Et, moi, je peux être tranquille et profiter du silence." Notamment pour regarder les émissions de Cyril Hanouna comme il l'a confié dans son interview. Toutefois, lorsque les effets de la drogue retombent, l'artisan de Cagnac-les-Mines se remet à parler : "C'est comme ça, au petit matin, parfois vers 4 heures, qu'il se lâche à la fenêtre."

C'est donc dans ce contexte qu'il a fait ses confidences dites "explosives" à Marco. Ce dernier, réalisant qu'il pouvait obtenir d'importantes informations sur l'affaire, l'a ensuite poussé à se confier de plus en plus. Des conversations qu'il a rapportées à la justice dans l'espoir d'éclaircir le mystère Jubillar. Il est toujours non résolu, les éléments n'ayant permis aucune découverte sur le terrain. Les deux hommes ont été confrontés devant la justice au mois de mai et chacun est resté sur ses positions. Si l'accusation est catégorique sur l'implication de Cédric Jubillar dans la disparition de son épouse, le corps de la trentenaire reste introuvable dix-sept mois après sa disparition.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.